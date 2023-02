Médico é morto e tem corpo enterrado em bosque após encontro por aplicativo no Paraná

Um médico, identificado como Renan Tortajada, de 35 anos, foi assassinado e teve o corpo enterrado em um bosque, no Município de Umuarama, no Paraná. Um homem que testemunhou o crime também foi morto. Um suspeito de cometer o duplo homicídio foi preso. As informações são do portal Uol.

De acordo com a publicação, Tortajada saiu de casa, no Município de Toledo, para encontrar um homem que conheceu em um aplicativo de relacionamentos, na noite da última sexta-feira (17). O corpo do médico foi encontrado no último domingo (19), a cerca de 100 km de distância de onde mora, após a prisão do suspeito.

A Polícia Militar do Paraná relatou que o assassinato aconteceu entre sexta-feira (17) e sábado (18). Vítima e criminoso teriam se encontrado no bosque, se desentendido, e Tortajada foi agredido e morto, com socos e pedradas.

Um outro homem, que passava pelo local, testemunhou o crime e também foi morto a pauladas. O corpo da segunda vítima foi levado para uma estrada rural, a cerca de 25 km de distância do bosque.

A Polícia iniciou as diligências, em busca do criminoso, e realizou a prisão de um homem, na posse do carro do médico. O suspeito - que tinha mandado de prisão em aberto por roubo - foi preso em flagrante e confessou os crimes. Outro homem estava dentro do veículo, mas negou participação no duplo homicídio.

Ainda segundo a publicação, o médico Renan Tortajada morava no Município de Toledo há 12 anos e trabalhava em hospitais da cidade e de Guaíra.