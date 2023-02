Criança e mulher morrem após tiroteio em bloco de Carnaval em Magé, no RJ; 19 ficaram feridos

Duas pessoas foram mortas e outras 19 ficaram feridas em um tiroteio durante uma festa de rua de Carnaval em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo o g1, a confusão teria começado após uma discussão entre dois homens — um miliciano e um policial civil — por ciúmes de uma mulher, que seria esposa de um deles.

Morreram no tiroteio uma criança de 9 anos de idade e uma mulher de 35, identificada como Gabriela Carvalho de Alvarenga. Um dos feridos, Paulo Vítor Barros da Silva, 26, está internado e deve passar por uma cirurgia após ter sido baleado na cabeça — a bala está alojada.

"Vi uma mulher grávida ferida, uma criança baleada na cabeça", disse uma testemunha ao g1.

O pai de Paulo Vítor, Alexsandro, disse também que o filho estava no local com amigos e que não conhecia nenhum dos envolvidos na briga. "Tava próximo do local, aí dois infelizes, um atirou no outro. Pelo que disseram, isso aí foi por causa de mulher", criticou.

Feridos

De acordo com o g1, duas crianças e duas mulheres grávidas estão entre os que foram socorridos para uma unidade de saúde próxima. Uma outra mulher baleada na barriga também foi encaminhada em estado grave para o hospital.

Nas redes sociais, circulam vídeos mostrando pessoas sendo socorridas na orla da Praia de Mauá, algumas jogadas no chão, ensanguentadas e desacordadas.

Investigações

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Militar informou ao g1, os agentes foram acionados para verificar uma confusão envolvendo baleados em um bloco de rua na Praia de Mauá, em Magé, após duas pessoas trocarem tiros.

Em nota, a prefeitura de Magé lamentou o ocorrido e disse que, embora não tivesse promovido aquela festa de Carnaval específica, dava apoio aos blocos, com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e 120 seguranças privados.