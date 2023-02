Ponte pênsil cai entre SC e RS e deixa feridos e desaparecidos; veja o que se sabe até agora

Várias pessoas ficaram feridas após desabar, na madrugada desta segunda-feira (20), uma ponte que conecta Torres, no Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, em Santa Catarina. A estrutura tem em torno de 30 metros de extensão, fica sobre o rio Mampituba e tem um trecho com uma "ponte pênsil", que é sustentada por cabos, para garantir a passagem de pedestres. Informações são do g1.

Segundo o portal, com informações do secretário do Turismo de Torres, Matheus Junges, o acidente aconteceu por volta de 2h30, quando um grupo de foliões voltava a pé de Passo de Torres para Torres depois de uma festa de Carnaval. No momento da queda, cerca de 100 pessoas estavam em cima da ponte, que só consegue suportar 20 por vez.

Resgatados

As autoridades de segurança locais informaram que pelo menos 30 pessoas foram resgatadas da água e há pelo menos duas pessoas desaparecidas: uma mãe e o filho de 1 ano. Os bombeiros seguem nas buscas.

"Tem uma estrutura montada fazendo buscas na região, mas nenhum familiar apareceu dando conta de que há alguém sumido", disse Matheus Junges.

De quem é a responsabilidade pela ponte?

Inaugurada na década de 1980, a ponte é de responsabilidade dos dois municípios, segundo o g1. As prefeituras informaram que a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação estava regular, o que permitia a passagem segura de pedestres. Contudo, a suspeita é de que o excesso de peso tenha provocado a queda.