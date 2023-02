Filha de Fafá de Belém perde carro e tem quarto alagado em enchente no litoral norte de São Paulo

A cantora Mari Belém, filha de Fafá de Belém, ficou ilhada no hotel em que estava hospedada em Cambury, no litoral norte de São Paulo, após enchentes que assolam a região. A artista compartilhou nas redes sociais imagens que mostravam seu quarto e outros ambientes do hotel alagados.

Mari contou aos fãs que perdeu seu carro e muitos pertences pessoais, mas agradeceu por ter conseguido sair da situação viva.

A cantora começou a mostrar a situação em seus stories do Instagram ainda na noite de sábado (18), quando a chuva forte fez com que ela retirasse os sapatos que estavam na varanda do quarto. Às 5 horas da manhã do domingo (19), ela acordou com o quarto completamente alagado, com a água entrando no quarto pela porta e já chegando a altura dos tornozelos.

Posteriormente, ela postou imagens do hotel em que estava coberto por água. Ao sair, ela percebeu que seu carro também havia sido inundado.

"Perdi o meu carro. Saí só de camisola e bolsa com documentos. Perdi tudo, mas não morri eletrocutada e nem afogada. Material se recupera", disse.

Reclamação com o hotel

A cantora utilizou as redes sociais para denunciar o descaso do hotel em que ela estava hospedada em meio à situação. Segundo ela, a administração do hotel Villa Bebek não prestou auxílio aos hóspedes.

"Nem o dono do hotel se dignou a vir aqui perguntar se a gente precisa de alguma coisa. Salvar a gente, fazer alguma coisa. A gente ficou nas mãos de dois funcionários maravilhosos, muito queridos, que foram dois heróis para a gente. Mas a gente ficou nessa situação. Ninguém trouxe uma água, comida para a gente. O povo teve que se arriscar para comprar comida no centro. A gente vai buscar sinal para tentar pedir ajuda. Simplesmente cag**** para a gente, tirando os dois funcionários incríveis que estão aqui. Um deles foi para a casa para ver se o bebê dele está bem. Nenhum dos donos da pousada vieram aqui fazer algo por nós, que não pagamos barato para estar aqui. Nossos carros se fo****. Nossos carros estão fod*****, vamos passar com água na cintura, mas vai procurar um caminho, já que ninguém se responsabilizou", compartilhou.