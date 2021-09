Camilo Santana diz que Vale do Jaguaribe deve ganhar um aeroporto

Citando a força do agronegócio e a importância de promover o desenvolvimento econômico na região, o governador Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira (2) que Tabuleiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, interior do Ceará, deve ganhar um "bom e moderno" aeroporto.

Além disso, Camilo Santana também anunciou que o município vai ganhar um Central Estadual de Abastecimento (Ceasa). "Já está autorizada uma Ceasa para atender à região e já estou também estudando uma localização que possa ficar aqui também no entroncamento da região de um bom e moderno aeroporto para o Vale do Jaguaribe", disse.

Polo metalmecânico

O entroncamento mencionado por Camilo Santana é o mesmo no qual está localizado o Polo Metalmecânico de Tabuleiro do Norte, entre as BRs 116 e 437. A primeira etapa do equipamento foi entregue hoje e os anúncios foram feitos durante a inauguração.

O Polo Metalmecânico de Tabuleiro do Norte conta com quase 18 hectares de área construída. A ideia é que o empreendimento funcione como entreposto logístico, centralizando as demandas geradas pelo alto fluxo de caminhoneiros no Vale do Jaguaribe.

Ao todo, o polo ocupará uma área 86 hectares com indústrias que devem ser atraídas e se instalarão no equipamento ao longo das próximas fases.

As obras do Polo Metalmecânico de Tabuleiro do Norte foram iniciadas em 2018 e a previsão de conclusão era outubro de 2019, conforme havia sido divulgado em matéria do Diário do Nordeste.

