Camilo Santana decide sobre renovação do lockdown no Ceará nesta sexta-feira (9)

A reunião que definirá sobre a manutenção do isolamento social rígido no Ceará ocorre nesta sexta-feira (9), conforme apurou o Diário do Nordeste. O atual decreto vale até 11 de abril próximo. Neste período, somente as atividades consideradas essenciais podem abrir.

Todavia, diferentemente do lockdown em 2020, indústrias e construção civil podem funcionar. Em Fortaleza, o isolamento rígido foi imposto há pouco mais de um mês, tendo iniciado em 5 de março. A medida passou a valer em todo Estado somente em 13 de março.

Se for renovada, o Ceará também passará 30 dias sob restrições mais duras para o comércio e atividades não-essenciais.

No entanto, o governador Camilo Santana (PT) já sinalizou a possibilidade de uma flexibilização através de um plano de retomada dos setores não essenciais a partir próximo dia 12 de abril, quando se encerra a vigência do atual decreto.

Nesta quinta-feira (8), o chefe do executivo teve uma reunião com especialistas para tratar de outras pautas relacionadas à crise sanitária.

“Realizamos hoje a 39ª reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que reúne 30 órgãos e instituições cearenses. Apresentamos os indicadores em todo o Estado e as ações que temos realizado no combate à Covid, além das nossas medidas sociais em apoio aos cearenses que mais precisam.”, disse em publicação nas redes sociais.

“ Agradeço a todas as instituições pelo importante apoio desde o início da pandemia. Juntos vamos superar esse desafio”, complementou.

Foto: Reprodução