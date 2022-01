Calçados, roupas, eletrônicos: shoppings de Fortaleza iniciam promoções de até 70% de desconto

Os shoppings de Fortaleza já iniciaram a temporada de liquidações, com promessas de descontos de até 70%. As promoções seguem pelos próximos 10 dias em alguns estabelecimentos, finalizando em 16 de janeiro próximo.

Neste período, as lojas participantes terão sinalização nas vitrines sobre a adesão à campanha, stands de promoção ou cupons de descontos via aplicativo (veja cada caso abaixo).

Além de abatimentos agressivos, lojistas apostam em amplo mix de produtos para aquecer a economia neste mês de janeiro. Os itens vão de calçados, vestuário, óculos, eletrônicos a cosméticos.

A gerente regional de marketing da rede de shoppings Ancar Ivanhoe, Sara Dantas, avalia que, apesar de o mês de janeiro ser marcado por despesas extras no orçamento familiar, as promoções ajudarão a alavancar as vendas.

"O cenário econômico vem passando por oscilações positivas. Viemos de uma reta final de ano com o aumento da confiança do consumidor e retomada do fôlego no varejo", observa.

A gerente de Marketing do Grand Shopping, Carla Werneck, reitera. “No fim de ano já se espera o maior volume de consumo por parte dos clientes, no entanto, acreditamos que, com o tempo, essa data se tornará grande como a Black Friday (em novembro) e Natal (dezembro)'', comenta.

Benfica

Quando: a liquidação começou na segunda-feira (3) e segue por tempo indeterminado.

No Shopping Benfica, as promoções podem chegar até 60% de abatimento, além de possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

O empreendimento também resolveu prorrogar a promoção de Natal até 31 de janeiro. Neste caso, pode-se concorrer a uma viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul. O cupom para o sorteio, que ocorrerá no dia 1º de fevereiro, é disponibilizado a cada R$ 100 em compra.

Além destas, há gratuidade do estacionamento nas compras acima de R$ 200 às quintas-feiras e aos domingos. O Shopping Benfica também realiza sorteios mensais de uma obra de arte.

Como participar: há um stand para cadastro das promoções e lista de lojas participantes.

Del Paseo

Quando: promoções iniciaram no dia 4 de janeiro. O período de duração, contudo, varia de acordo com cada lojista.

Algumas lojas do Shopping Del Paseo aderiram a promoções, que variam de 50% a 70% em produtos selecionados.

Dentre elas, a Athos, First Class, Itamaraty, Lis, Produção e Rosamango. As lojas participantes sinalizarão a adesão nas vitrines.

Ancar Ivanhoe

Quando: de 7 a 16 de janeiro

Durante a campanha, os shoppings da Rede Anca Ivanhoe oferecerão até 50% de descontos em produtos selecionados. São eles:

North Shopping Fortaleza;

North Shopping Jóquei;

North Shopping Maracanaú;

Via Sul Shopping.

Segundo a empresa, serão centenas de produtos contemplados na ação, disponíveis no aplicativo e nas lojas físicas.

Dentre os destaques dos shoppings estão as lojas Aliança de Ouro, O Boticário desconto de 50% em perfumes selecionados, como Linda Summer, Eggo Hit, Egeo On Me E Zaad Go), C&A (com peças promocionais com até 50% de desconto), Ferrovia (óculos solar - Ref. p436221 - De R$189,90 por R$99,90), Ibyte, Narciso Enxovais (com jogo de cama com 50% de desconto), Óticas DCO, Sapataria Nova e Sonho dos Pés.

Como participar: baixe o aplicativo do shopping Ancar Ivanhoe de sua preferência, disponível gratuitamente para IOS e Android, acesse a aba ‘Clube Desconteria’.

Grand Shopping

Quando: 6 a 16 de janeiro

No shopping da Messejana, os consumidores também terão 70% de desconto em diversos segmentos, como vestuário, eletrodomésticos, artigos eletrônicos, infantil e calçados. As lojas participantes irão sinalizar a adesão à campanha nas vitrines e forma individual.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Quando: de 7 a 9 de janeiro

Nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy as promoções vão de 7 a 9 de janeiro. Os descontos 30% a 70%, segundo a empresa.

Além das lojas físicas, também terão promoções de produtos selecionados nas compras pela internet, disponíveis nas plataformas RioMar Online (www.riomarfortalezaonline.com.br e www.riomarkennedyonline.com.br).

Iguatemi

Quando: 6 a 9 de janeiro

As ofertas que a 70% de desconto nas lojas do shopping, nos mais diversos segmentos, como eletrônicos, artigos para o lar, presentes, vestuário, sapataria, cosméticos e outros. Os produtos ofertados possuem uma etiqueta amarela. Pela primeira vez, a promoção também acontece pela plataforma digital do shopping.

Parangaba

Quando: 12 a 16 de janeiro

No Shopping Parangaba, todas as lojas participam da liquidação. Os descontos podem chegar até 70%. Dentre as ofertas, estão vestuário, eletrônicos, móveis e portáteis.

Veja como evitar transtornos ao comprar em liquidação



Para não se endividar, o consumidor deve ficar atentos às compras por impulso ao avistar uma promoção. Até porque, no início do ano, o orçamento familiar é impactado com a renovação de matrícula, materiais escolares e os impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Outro ponto a ser considerado antes de decidir comprar em uma liquidação é a política de troca da loja, sobretudo, se a aquisição for para presentear alguém.

O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Sávio Sá, explica que a troca ou reparação é obrigatória somente em caso de defeitos, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

“Daí a importância do consumidor testar o produto no momento da compra, ainda no estabelecimento”, observa.

Nestes casos, o consumidor tem 30 dias para reclamar de vício aparente em produtos não duráveis e 90 dias para duráveis, conforme prevê o Artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em outras situações, como troca por tamanho de roupa incorreto ou mesmo por insatisfação com o presente, vale a política estabelecida pela empresa.

Já em compras ocorridas fora do domicílio — ou seja, feitas na internet, quiosques, por telefone ou catálogos —, a legislação prevê a declaração do arrependimento em até sete dias contados a partir do recebimento para solicitar a devolução.

“Para exercer esse direito de arrependimento, não é necessário justificar o motivo da desistência. A empresa deve receber o produto de volta sem nenhum custo para o consumidor, além de devolver integral e imediatamente o valor pago”, explica.

O especialista orienta como proceder em casos de trocas:

Se o produto apresentar defeito nos primeiros dias de uso, deve-se procurar a loja onde para verificar a política de troca. Caso não seja possível aproveitar a política de troca, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do fabricante para obter assistência técnica do produto;

Quando a empresa receber o produto para conserto, ela terá o prazo de 30 dias para resolver o problema. Caso não solucione neste prazo, o consumidor poderá optar pela restituição integral do valor pago no produto, substituição do produto por outro em perfeitas condições de uso ou abatimento proporcional do preço;

Em qualquer situação, o consumidor deve, primeiramente, tentar entrar em contato com a empresa onde realizou a compra. Caso não seja possível o diálogo, deve-se registrar uma reclamação nos órgãos oficiais de defesa do consumidor e/ou procurar um advogado para verificar os danos morais e materiais sofridos, para obtenção de seus respectivos ressarcimentos. Procure o Procon ou registre queixa na plataforma consumidor.gov.br.

