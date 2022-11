Caixa Econômica volta a liberar crédito consignado do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal voltou a liberar, nesta segunda-feira (14), o crédito consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. A informação foi confirmada pelo G1 e pelo Metrópoles.

Segundo o G1, o empréstimo estava suspenso desde as 19 horas do dia 1º de novembro e já era previsto para voltar às 7 horas da manhã desta segunda (14). O bloqueio foi necessário para o processamento da folha de pagamento do benefício social, processo que engloba o Dataprev, a Caixa e o Ministério da Cidadania.

O crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil havia sido liberado pela Caixa Econômica em outubro, no dia 11. Contudo, à época, ainda de acordo com o G1, pessoas que buscavam o empréstimo tiveram dificuldades para contratar o serviço pelo aplicativo Caixa Tem. Também se queixaram de atraso de pagamento e taxa extra de seguro.

Suspensões devem ser frequentes

Segundo o Metrópoles, o crédito consignado deverá ser suspenso por um breve período todos os meses. Contudo, o banco não informou datas nem o tempo exato das suspensões.

O que é o crédito consignado?

O crédito consignado é um empréstimo que permite aos beneficiários do Auxílio Brasil terem descontadas de seus benefícios as parcelas de empréstimos contratados em 13 instituições financeiras cadastradas junto ao Ministério da Cidadania. As parcelas são descontadas todos os meses, a juros mais baixos.

Conforme as regras estabelecidas pelo Governo Federal, o valor máximo do consignado está limitado a 40% do valor mensal do Auxílio Brasil. Para o cálculo, serão considerados os R$ 400, uma vez que o atual valor, de R$ 600, tem validade apenas até dezembro.