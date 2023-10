Bradesco fora do ar? Usuários apontam instabilidade em aplicativo do banco nesta sexta (6)

Clientes do banco Bradesco enfrentam problemas para acessar o aplicativo da empresa, no começo da tarde desta sexta-feira (6). Nas redes sociais, usuários relatam problemas para realizar login e também no serviço de transferência via pix.

Conforme dados do site Downdetector — serviço que monitora plataformas online — mostram que a falha começou por volta de 11h54. O pico de reclamações ocorreu às 12h24, quando foram registradas 477 notificações.

"O gráfico mostra uma perspetiva dos relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas, em comparação com o volume habitual de relatórios por hora do dia. É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia", diz o relatório do site.

Reclamações:

79% Login no aplicativo móvel;

10% Pix;

10% Login no internet banking

A instabilidade no aplicativo é relatada em smartphones Android e iPhone (iOS). Segundo relatos de usuários, a falha impede até a realização de transações via Pix.

Usuários relatam problemas no aplicativo

Usuários comentaram sobre os problemas no sistema por meio das redes sociais nesta tarde. Veja algumas das interações: