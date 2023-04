Bolsa Família de abril começa a ser pago hoje (14); veja calendário

O Bolsa Família de abril começa a ser pago nesta sexta-feira (14). Assim como no mês passado, os beneficiários do programa recebem um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.

Para receber a assistência, é necessário ficar atento ao Número de Identificação Social (NIS), já que ele determina as datas em que o valor será depositado na conta do auxiliado. Conforme divulgado pelo governo, os pagamentos ocorrerão nos seguintes dias:

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA ABRIL:

NIS de final 1: 14 de abril

NIS de final 2: 17 de abril

NIS de final 3: 18 de abril

NIS de final 4: 19 de abril

NIS de final 5: 20 de abril

NIS de final 6: 24 de abril

NIS de final 7: 25 de abril

NIS de final 8: 26 de abril

NIS de final 9: 27 de abril

NIS de final 0: 28 de abril

Neste mês, o pagamento de R$ 600 por família e mais R$ 150 por criança de até 6 anos continua. A partir de julho, a quantia ganhará um adicional de R$ 50 por gestantes cadastradas na família, e por membro que possua entre 7 e 18 anos.

Para sacar o Bolsa Família, o beneficiário pode se dirigir aos terminais de autoatendimento, às casas lotéricas, aos correspondentes Caixa Aqui e às próprias agências da Caixa. Também é possível movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem.

O programa de distribuição de renda está disponível para famílias com renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, de até R$ 282 por pessoa. Elas devem ainda cumprir algumas exigências. São elas:

Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%;

Manter jovens de 6 a 18 anos, e aqueles que não concluíram a educação básica, com frequência escolar mínima de 75%;

Manter as carteiras de vacinação de todos os membros da família atualizadas;

No caso de gestantes, realizar o acompanhamento pré-natal.

O que fazer se meu Bolsa Família foi bloqueado?

Quem teve o benefício bloqueado neste mês receberá um SMS no número telefônico informado no cadastro com a seguinte mensagem: "MDS INFORMA: Se você mora sozinho (a), atualize o cadastro para o Bolsa Família. Se mora com a sua família, cancele o seu Cadastro Único no aplicativo".

O beneficiário também pode checar se o benefício foi bloqueado no aplicativo do Bolsa Família, que terá a mensagem:

Veja como atualizar informações para desbloquear o Bolsa Família

Moro sozinho e tive o benefício bloqueado:

Quem realmente mora sozinho, sem a família, e se cadastrou no segundo semestre de 2022, deve ir ao posto de atendimento do cadastro único de seu município;

A pessoa deve levar os documentos ao posto de atendimento, atualizar o cadastro e assinar um termo em que afirma que mora sozinha;

Depois disso, o município pode desbloquear o benefício;

As parcelas bloqueadas serão pagas de forma retroativa.

Moro com a minha família, mas me cadastrei como unipessoal:

Quem mora com a família e se cadastrou como unipessoal NÃO DEVE procurar o posto de atendimento agora;

procurar o posto de atendimento agora; Nestes casos, a pessoa deve solicitar o cancelamento de seu cadastro pelo aplicativo do cadastro único;

No aplicativo, deve logar e entrar em Consulta Completa, onde haverá a opção de cancelar o cadastro;

A pessoa pode, depois de cancelar o cadastro, sem pressa, agendar o atendimento para fazer um novo cadastro corretamente, na família com a qual vive. E, se estiver dentro das regras de recebimento do Bolsa Família, vai poder entrar no programa.

