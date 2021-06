A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Sindicato dos Bancários do Ceará informaram que haverá expediente normal nas agências nesta sexta-feira (4), após o feriado de Corpus Christi.

Dessa forma, contas de consumo (água, energia, telefone etc) e carnês com vencimento em 3 de junho poderão ser pagas nesta sexta-feira (4). Não será cobrado acréscimo, já que os tributos vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

"Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos", orientou a Febraban em nota.

Feriado

Somente nessa quinta-feira (3), dia de Corpus Christi, os bancos ficaram fechados para atendimentos presenciais. No entanto, os clientes puderam acessar áreas de autoatendimento e canais digitais, como internet e mobile banking.

No Ceará, tiveram expediente normal supermercados, restaurantes, shoppings, lojas e comércio de rua, postos de combustíveis. Já as lotéricas tiveram ponto facultativo.