Bancos não abrem nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi

Os bancos não abrirão nesta quinta-feira (3), quando é celebrado o feriado de Corpus Christi. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data.

Também segundo a instituição, nos dias em que não houver expediente nas agências, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, como de costume, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Canais digitais

“Os bancos reforçam a necessidade de que os clientes e o público em geral evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias, utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços”, comunicou.

Ainda conforme a Febraban, o atendimento pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário, além de apresentarem mais comodidade e conveniência aos seus clientes.

Contas vencidas nesta quinta-feira (3)

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 3 de junho poderão ser pagas, sem acréscimo, na sexta-feira (4).

A Febraban lembra que normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos com código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Corpus Christi é feriado nacional?

Na lista anual do Ministério da Economia, o dia da celebração de Corpus Christi é considerado como ponto facultativo. Assim, as cidades têm autonomia para definir se irão aderir ou não.

Caso o município decida que sim, e as empresas decidirem convocar os funcionários para trabalharem no feriado, eles devem receber o dobro pelo dia de serviço prestado, caso não haja folga compensatória em um outro dia.

O que funciona no Ceará hoje (3/6)?

Supermercados

A orientação da Associação Cearense de Supermercados (Acesu) é de que os supermercados do Estado funcionem normalmente na data.

Lojas e comércio

O funcionamento das lojas é permitido pelo Sindilojas, que determinou que o lojista que abrir o estabelecimento siga o do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. Pelo atual decreto estadual, o comércio de rua pode abrir das 10h às 19h.

O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente, das 10h às 19h.

Shoppings

O Governo do Estado determinou que os shoppings, incluindo praça de alimentação, só podem operar entre meio-dia e 21h. Seguindo essa medida, cada centro comercial estabelece se funciona neste feriado.

No Shopping Iguatemi lojas, quiosques e praça de alimentação operam das 12h às 21 nesta quinta-feira. Já o hipermercado Extra e a Clínica Immune funcionam entre às 7h e 21h. A Lojas Americanas do centro comercial abre em um horário diferente, das 10h à 21h. O laboratório Emílio Ribas atende das 7h às 13h. E a Clínica Cldo das 8h às 20h. A loja Cobasi opera das 9h às 21.

As unidades do Detran e da Polícia Federal localizadas no shopping ficam fechadas na data.

O Shopping Del Paseo funciona normalmente, com todas as lojas, praça de alimentação e quiosques abertos, de 12h às 21h, com estacionamento gratuito. Os serviços considerados essenciais seguem com horários diferenciados. O Mercadinho São Luiz e a Extrafarma do centro comercial abrem às 7h e encerram o expediente às 21h. Já Confidence Câmbio, lotérica, Sementes e Baby Dog Pet Shop operam das 10h às 21h.

As lojas, quiosques e praça de alimentação do Shopping Benfica abrem normalmente, das 12h às 21h. O Mercadinho São Luiz e o Benfica Park funcionam em horário diferente do centro comercial, das 7h às 21h. O Clubinho Pet opera das 9h às 21h na quinta-feira.

Neste feriado de Corpus Christi, lojas, quiosques e operações de alimentação dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão das 12h às 21h. Já as operações de serviços essenciais, tais como lotéricas, supermercados e farmácias funcionarão em horários especiais. As unidades de órgão públicos Detran, AMC, Ministério do Trabalho e Etufor estarão fechadas.

Já o Grand Shopping funciona a partir das 12h até 21h. A Lojas Americanas e a Pague Menos operam em horário especial, das 10h às 21h, a Blue Fit funciona das 8h às 18h. A Unimed e a Clínica Seu Médico fecham.

A reportagem entrou em contato com outros estabelecimentos cearenses do setor e aguarda resposta.

Restaurantes

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE) informou que, pela convenção coletiva da categoria, é permitido trabalhar normalmente no feriado, seguindo o horário do decreto. Conforme o documento, os estabelecimentos têm permissão de funcionar das 10h às 21h, com 50% de capacidade de atendimento.

Farmácias

A data é ponto facultativo para farmácias e drogarias, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

Bancos

A celebração de Corpus Christi está inserida no calendário de feriados das instituições bancárias, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, então as agências bancárias do Estado não funcionam na quinta-feira.

Lotéricas

A data é ponto facultativo para as lotéricas cearenses, conforme o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce). Ou seja, caberá a cada unidade a decisão de abrir ou não.

Postos de combustíveis

Os estabelecimentos funcionam normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) opera em regime de plantão para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado. Já as lojas de atendimento fecham nesta quinta-feira. O atendimento funciona normalmente na sexta-feira (4), mediante agendamento pelo site da companhia.

A empresa orienta os clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado entrem em contato pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800 275 0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende através do endereço virtual da distribuidora.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que neste feriado há operação especial nas linhas Sul, Oeste, VLT Parangaba-Mucuripe e VLT do Cariri. Já em Sobral, seguindo determinações da Prefeitura Municipal, sistema de VLT não opera na data.

LINHA SUL

Sentido Chico da Silva: partidas saindo da estação Carlito Benevides às 06:07, 06:44, 07:21, 07:58, 08:50, 09:27, 10:04, 10:41, 14:41, 15:18, 15:55, 16:32, 17:24, 18:01, 18:38 e 19:15.

Sentido Carlito Benevides: partidas saindo da estação José de Alencar, às 06:07, 06:44, 07:21, 07:58, 08:50, 09:27, 10:04, 10:41, 14:41, 15:18, 15:55, 16:32, 17:24, 18:01, 18:38 e 19:15..

VLT PARANGABA-MUCURIPE

Sentido Iate: partidas saindo da estação Parangaba às 06:07, 06:44, 07:21, 07:58, 08:50, 09:27, 10:04, 10:41, 14:41, 15:18, 15:55, 16:32, 17:24, 18:01, 18:38 e 19:15.

Sentido Parangaba: partidas saindo da estação Iate às 06:07, 06:44, 07:21, 07:58, 08:50, 09:27, 10:04, 10:41, 14:41, 15:18, 15:55, 16:32, 17:24, 18:01, 18:38 e 19:15.

LINHA OESTE

Sentido Caucaia: partidas saindo da estação Moura Brasil às 06:15, 07:45, 09:30, 15:15, 16:45 e 18:30.

Sentido Fortaleza: partidas saindo da estação Caucaia às 07:00, 08:30, 10:15, 16:00, 17:30 e 19:15.

VLT DO CARIRI

Sentido Fátima: partidas saindo da estação Crato às 06:50, 08:20, 09:50, 12:50, 14:20 e 15:50.

Sentido Crato: partidas saindo da estação Fátima às 07:30, 09:00, 10:30, 13:30, 15:00 e 16:30.

Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que montou um esquema de atendimento para o feriado. A companhia mantém equipes trabalhando normalmente durante a data. Operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros trabalham para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

Na área de atendimento ao cliente, a Central de Relacionamento funcionará 24h por dia, por meio do telefone 0800.285.0196, oferecendo todos os serviços da companhia.

Todas as lojas de atendimento estarão fechadas nesta quinta-feira. As unidades das cidades de ortaleza, Barbalha, Canindé, Caucaia, Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral e Tianguá o atendimento é feito por meio do agendamento no site da companhia ou na própria loja.

Os clientes também podem entrar em contato através do aplicativo Enel Ceará (disponível para Android e iOS) e do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608.