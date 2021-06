Feriado Dia de Corpus Christi; veja o que abre e o que fecha no Ceará

O feriado pelo Dia de Corpus Christi acontece nesta quinta-feira (3). No Ceará, o decreto estadual de isolamento social segue em vigor, devido à pandemia da Covid-19, mas com flexibilização da abertura de setores da economia em algumas regiões, exceto na Região do Cariri, que continuam com restrições rígidas.

O funcionamento de instituições bancárias e públicas, além de outros setores, sofre alteração com o feriado.

Dia de Corpus Christi

A expressão Corpus Christi é originária do latim e significa, literalmente, "corpo de Cristo". A data marca a festa católica que celebra o milagre da transformação do pão (hóstia) no corpo de Cristo, assim como o vinho se converte no sangue.

Legenda: Data celebra milagre da transformação do pão (hóstia) no corpo de Cristo Foto: Shutterstock

A celebração não tem data fixa no calendário. Ela deve acontecer 60 dias após a Páscoa, sendo realizada, por sua vez, 40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do período de Carnaval.

A festa de Corpus Christi é uma das mais antigas do catolicismo. Foi determinada pelo papa Urbano IV, em 1264, para ser comemorada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre no domingo seguinte a Pentecostes.

É feriado?

A celebração da data consta como feriado facultativo na lista anual divulgada pelo Ministério da Economia, segundo portaria publicada no Diário Oficial da União em 31 de dezembro do ano passado. Com isso, cabe aos estados e municípios decidirem se vão aderir ou não.

Em algumas cidades e estados a data foi antecipada como medida de enfrentamento à pandemia da Covid-19, através do estímulo ao isolamento social. Capitais como São Paulo e Vitória, além dos estados do Piauí e Paraíba foram algumas das localidades que mudaram a data original.

Já o Ceará e as capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Cuiabá, Porto Alegre, Florianópolis, Cuiabá e Porto Velho mantiveram o feriado no dia 3 de junho.

O QUE FUNCIONA NESTA QUINTA-FEIRA (3)

Supermercados

A orientação da Associação Cearense de Supermercados (Acesu) é de que os supermercados do Estado funcionem normalmente na data.

Lojas e comércio

O funcionamento das lojas é permitido pelo Sindilojas, que determinou que o lojista que abrir o estabelecimento siga o do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. Pelo atual decreto estadual, o comércio de rua pode abrir das 10h às 19h.

Shoppings

O Governo do Estado determinou que os shoppings, incluindo praça de alimentação, só podem operar entre meio-dia e 21h. Seguindo essa medida, cada centro comercial estabelece se funciona neste feriado.

No Shopping Iguatemi lojas, quiosques e praça de alimentação operam das 12h às 21 nesta quinta-feira. Já o hipermercado Extra e a Clínica Immune funcionam entre às 7h e 21h. A Lojas Americanas do centro comercial abre em um horário diferente, das 10h à 21h. O laboratório Emílio Ribas atende das 7h às 13h. E a Clínica Cldo das 8h às 20h. A loja Cobasi opera das 9h às 21.

As unidades do Detran e da Polícia Federal localizadas no shopping ficam fechadas na data.

O Shopping Del Paseo funciona normalmente, com todas as lojas, praça de alimentação e quiosques abertos, de 12h às 21h, com estacionamento gratuito. Os serviços considerados essenciais seguem com horários diferenciados. O Mercadinho São Luiz e a Extrafarma do centro comercial abrem às 7h e encerram o expediente às 21h. Já Confidence Câmbio, lotérica, Sementes e Baby Dog Pet Shop operam das 10h às 21h.

A reportagem entrou em contato com outros estabelecimentos cearenses do setor e aguarda resposta.

Restaurantes

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE) informou que, pela convenção coletiva da categoria, é permitido trabalhar normalmente no feriado, seguindo o horário do decreto. Conforme o documento, os estabelecimentos têm permissão de funcionar das 10h às 21h, com 50% de capacidade de atendimento.

Farmácias

A data é ponto facultativo para farmácias e drogarias, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

Bancos

A celebração de Corpus Christi está inserida no calendário de feriados das instituições bancárias, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, então as agências bancárias do Estado não funcionam na quinta-feira.

Lotéricas

A data é ponto facultativo para as lotéricas cearenses, conforme o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce). Ou seja, caberá a cada unidade a decisão de abrir ou não.

Postos de combustíveis

Os estabelecimentos funcionam normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).