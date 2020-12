Auxílio emergencial: Saque em espécie pode ser feito até janeiro; confira calendário

O pagamento da última parcela do auxílio ocorre neste mês de dezembro, mas o saque em espécie do dinheiro pode ser feito até janeiro, conforme calendário da Caixa Econômica Federal.

A partir do próximo mês, a Caixa disponibilizará 10 pagamentos para retirada em dinheiro vivo, começando no dia 4 até 27 de janeiro.

Durante esse período, os cidadãos que solicitaram o benefício pelo aplicativo da Caixa ou que entraram no programa por conta da inscrição no CadÚnico poderão realizar o saque. Já para os beneficiários do Bolsa Família, o prazo para retirada do dinheiro em espécie se encerra nesta quarta-feira (23).

De acordo com o calendário, seis grupos diferentes serão atendidos. Os últimos aprovados terão o repasse de quatro cotas em suas contas até janeiro do ano que vem.

Primeiros aprovados

Os cidadãos que entraram na primeira rodada de pagamentos já receberam as cinco parcelas de R$ 600 previstas originalmente. Em dezembro, serão realizados quatro pagamentos de R$ 300 e de R$ 600 para mães chefes de família.

Últimos aprovados

Já os brasileiros que tiveram o auxílio emergencial aprovado após o início oficial do programa, nos meses de maio e julho, receberão entre seis e oito parcelas, sendo cinco delas de R$ 600 e as restantes de R$ 300.

Quem foi aprovado no auxílio emergencial a partir de outubro só receberá as parcelas originais.

Confira datas de pagamento

Parcelas de R$300

Aprovados no mês de Abril de 2020:

Mês de nascimento 9ª parcela Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Aprovados no mês de Maio de 2020:

Mês de nascimento 8ª parcela Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Aprovados no mês de Junho de 2020:

Mês de nascimento 7ª parcela Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Aprovados no mês de Julho de 2020:

Mês de nascimento 6ª parcela Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Parcelas de R$ 600

Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de outubro e 20 de novembro:

Mês de nascimento Caixa Tem com parcelas 3, 4 e 5 Saque das parcelas 2, 3, 4 e 5 Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de novembro e 12 de dezembro:

Mês de nascimento Caixa Tem com parcelas 2, 3, 4 e 5 Saque Parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21