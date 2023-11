Arco Metropolitano tem previsão de ser inaugurado em 2025, com 3 pedágios e 40 mil veículos por dia

A construção da rodovia Arco Metropolitano, que tem objetivo de retirar o fluxo de acesso ao Porto do Pecém da Região Metropolitana de Fortaleza, deve ter investimentos de R$ 1,26 bilhão. O projeto de concessão foi apresentado nesta terça-feira (7) pela Secretaria da Infraestrutura do Governo do Ceará.

A previsão é que as obras durem dois anos e o projeto seja inaugurado em 2025, segundo o engenheiro Cyro Regis, consultor técnico da pasta. A demanda prevista é de 40 mil veículos por dia, com aumento do fluxo para 85 mil veículos diariamente em 2045.

O projeto inclui três pedágios. Confira os trechos:

Praça de Pedágio 01 - no Arco Metropolitano, no trecho entre a CE-060 e a CE-253.

Praça de Pedágio 02 - no Arco Metropolitano, entre a CE-455 e a BR-020;

Praça de Pedágio 03 - na CE-155, entre a BR-222 e o Porto do Pecém.

Mais informações em instantes