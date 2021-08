Aprovação do projeto de tarifas para energia solar deve trazer segurança jurídica, diz Sindienergia

A aprovação na Câmara dos Deputados do texto-base do projeto de lei (PL) que prevê redução de tarifas para micro e minigeradores de energia deve promover segurança jurídica para consumidores, de acordo com Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE). O texto da proposta ainda vai ser votado pelo Senado Federal e, caso seja aprovado, pela sanção do presidente Jair Bolsonaro.