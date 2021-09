Aposta de Fortaleza fatura mais de R$ 2 milhões na Lotofácil da Independência

Uma aposta de Fortaleza faturou R$ 2.791.889,50 ao acertar 15 dezenas da Lotofácil da Independência na noite desse sábado (11). Ao todo, 57 apostas dividiram o prêmio recorde de R$ 150 milhões. O sorteio do concurso 2320 ocorreu no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Veja os números sorteados

01-02-03-05-06-09-12-13-15-17-21-22-23-24-25

Bolão

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta milionária de Fortaleza foi um bolão com 50 pessoas registrado na loteria Milênio da Sorte, no bairro Aldeota. Se dividido igualmente entre os apostadores, cada um embolsará R$ 55.837,79.

As demais apostas vencedoras são da Bahia (4), Distrito Federal (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Maranhão (1), Minas Gerais (3), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (1), Pará (2), Pernambuco (2), Paraná (6), Rio de Janeiro (2), Santa Catarina (5), Sergipe (1), São Paulo (21).

Resumo

15 acertos

57 apostas ganhadoras no valor individual de R$ 2.791.889,55

14 acertos

10.288 apostas ganhadoras de R$ 1.124,02

13 acertos

29.2658 apostas ganhadoras de R$ 25,00

12 acertos

3577748 apostas ganhadoras de R$ 10,00

11 acertos

18451178 apostas ganhadoras de R$ 5,00

Prêmios anteriores

Esta é a terceira vez consecutiva que o Ceará leva prêmio na Lotofácil da Independência. No ano passado, uma das 50 apostas vencedoras do concurso ganhou R$ 2.499.998,20, e em 2019, outra faturou R$ 3.014.770,55 entre 33.