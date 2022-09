Apiguana implementa modelo de vendas omnichannel e segue como referência no mercado

Com 57 anos de atuação no mercado e know-how consolidado no segmento de vendas de peças, ferramentas, máquinas e equipamentos, a Apiguana chega a 2022 se modernizando constantemente. Focada em proporcionar atendimento em diferentes plataformas para os consumidores, a empresa está com campanhas especiais em seu portal oficial.

Em busca de otimizar o atendimento e serviço via e-commerce, recentemente a empresa adotou a plataforma Vtex, uma solução voltada para promover estrutura robusta para cadastro de produtos, integração dos meios de pagamento, frete e outros pontos. Dessa forma, posiciona-se no mesmo patamar que outras grandes empresas no segmento on-line.

Entre os benefícios da plataforma está a melhoria no processo de compra pelo site da Apiguana. Em complemento a isso, os colaboradores também participaram de treinamento para tornar o atendimento via WhatsApp mais ágil e humanizado.

A Apiguana registrou um crescimento de 50% nas vendas via e-commerce e de 23% na rede de lojas físicas, composta por seis empreendimentos localizados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Hoje, a marca é líder no segmento nas regiões Norte e Nordeste. Por meio dos canais digitais, as vendas são realizadas para 10 estados brasileiros. A Apiguana conta com cerca de 30 mil itens disponíveis para venda, com uma base de 300 mil clientes, entre pessoas físicas e jurídicas.

Esse reforço para as vendas on-line é parte do processo de expansão da infraestrutura da empresa, que teve início após a chegada do período de pandemia, com 2022 marcando o crescimento da marca, com lançamento de portal atualizado e novas estratégias comerciais. Por meio desses investimentos, a Apiguana se fortalece no conceito omnichannel, ou seja, que proporciona experiências de venda via múltiplos canais para os clientes.

Empresa referência

Conforme relata Lavanery Wanderley, presidente da empresa, a Apiguana começou no Centro de Fortaleza, na rua Barão do Rio Branco. Algumas vendas eram realizadas de porta em porta, o que auxiliou na fidelização dos clientes. “Hoje, a Apiguana está entre as mais modernas empresas do Brasil, mesmo sendo uma das mais tradicionais marcas do mercado, porque não perdeu de vista o perfil vanguardista de atuação que a fez chegar onde está”, comenta Wanderley.

O presidente também reforça que, recentemente, a Petrobras reconheceu a Apiguana como uma das melhores fornecedoras de máquinas e equipamentos no Brasil. Além de empreendimentos de grande porte, a marca atende diferentes perfis de clientes, desde o que procura itens do dia a dia até quem busca equipamentos especializados.

Serviço

Portal: www.apiguana.com.br

Instagram: @apiguanaoficial

Chat oficial no WhatsApp

