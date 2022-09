Água mais premiada do Ceará completa 20 anos com novo parque fabril

Líquido fundamental para a manutenção da vida, a água está presente em 70% do corpo humano e exige uma atenção crucial na hora de escolher a opção que cumpre os pilares de saúde e respeito ao meio ambiente. A Água Mineral Límpida, por exemplo, tem 20 anos de atuação e segue em plena expansão com ampliação de sua produção e ações que reforçam sua política de inovação e sustentabilidade.

Com a inauguração do parque fabril em setembro deste ano em Aquiraz (CE), a Água Mineral Límpida estima um aumento de aproximadamente 20% na quantidade de colaboradores. Atualmente, são cerca de 120 empregos diretos e mais de 500 pessoas trabalhando de forma indireta para a empresa.

Para manter o controle de qualidade no processo de envase da água, a Límpida mantém um rigoroso protocolo com equipe capacitada e laboratório próprio. “As máquinas modernas garantem o acompanhamento de todos o processo de coleta e engarrafamento da água, que é feito de forma 100% automatizada”, detalha Vicente Guilherme, diretor-geral da empresa.

No geral, as águas minerais são aquelas vindas de fontes naturais ou artificiais captadas que possuem composição química ou propriedades físicas com características medicamentosas. “É importante destacar que água não é tudo igual e que a composição dela pode trazer inúmeros benefícios para o seu organismo. O principal nutriente encontrado nas águas Límpida é o Vanadium, uma substância rara que auxilia no rejuvenescimento celular, controle do diabetes e prevenção do colesterol alto”, exemplifica o diretor.

Além do Vanadium, a composição da Água Mineral Límpida possui também lítio (substância calmante, anti-depressiva e estabilizante de humor), magnésio (regulador da contração muscular), potássio (mineral que atua regulando o PH Sanguíneo) e bicarbonato (que atua na regulação e prevenção de problemas estomacais, como gastrite e refluxo).

Sustentabilidade

Tendo como principais valores a sustentabilidade, o cuidado ambiental e o bem-estar dos colaboradores, a empresa busca “uma produção mais limpa e sem agredir a natureza”, afirma Vicente Guilherme. O diretor também destaca que, além da redução de 30% no uso de plástico nas embalagens, a energia da empresa também é renovável. “Usamos placas solares e a água de descarte usada na lavagem dos garrafões é limpa e reutilizada nos banheiros, pias e jardins da empresa”, completa.

Somando diversos títulos que a consagram como “a água mais premiada do Ceará”, a Límpida tem em seu portfólio reconhecimentos importantes no setor, como o prêmio SESI de Qualidade no Trabalho na categoria melhor empresa para trabalhar no Ceará e Nordeste, ABINAM de Melhoria Contínua da Qualidade da Água Mineral na categoria de design e inovação de embalagem e rótulo, entre outros.

Saiba mais

Desde 2002 no mercado, a Água Mineral Límpida começou quando o Sr. Vicente Guilherme descobriu uma fonte de água mineral no sítio onde morava, localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Atualmente, são seis fontes de água mineral com vazão de 50 mil litros por hora, além de cinco tanques de armazenamento com capacidade total de 240 mil litros, sistema de retrolavagem automática, nível digital e filtro de ar microbiológico e célula de ruptura.

Serviço

Instagram - @limpidaoficial

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE