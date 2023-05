Aegea é confirmada como vencedora do leilão de esgotamento sanitário da Cagece

A empresa Aegea foi confirmada como a vencendora do Bloco 2 da Parceria Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece).

O resultado foi divulgado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) no Diário Oficial do Estado (DOE) da segunda-feira (8). A Aegea venceu os blocos 1 e 2 da PPP em setembro de 2022.

Serão destinados R$ 3,6 bilhões para as obras de ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário.

A empresa deve esperar a assinatura do contrato do Bloco 2 para o início dos investimentos.

Obras da Região Metropolitana

As intervenções serão feitas nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi, beneficiando mais de 3,2 milhões de cearenses.

Com os novos municípios, Aegea passará a atender 24 cidades cearenses na PPP com a Cagece, atingindo 4,3 milhões de pessoas. O investimento total é de R$ 6,2 bilhões.

A meta é chegar a universalização dos serviços até 2033, garantindo que 90% da população tenha acesso à coleta e tratamento de esgoto. O índice chegará a 95% até 2040. Por meio da PPP, também serão oportunizados 10 mil empregos diretos e indiretos.