AECIPP celebra 10 anos e anuncia Prêmio Personalidade Pecém

Iniciativa valoriza lideranças que elevam o crescimento do Complexo do Pecém

Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: Premiação destaca o papel do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Foto: divulgação

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) realiza, no dia 4 de dezembro, o evento de celebração pelos seus 10 anos de atuação, a partir das 19 horas, no La Maison Buffet, em Fortaleza. A programação reúne associados, autoridades, parceiros institucionais e representantes da imprensa.

Como parte da comemoração, a entidade promove a edição inaugural do Prêmio Personalidade Pecém, iniciativa que reconhece líderes empresariais e institucionais que contribuíram para o desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e para o crescimento econômico do Ceará. Os homenageados são: Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC); Max Quintino, presidente da CIPP S.A.; e Tufi Daher Filho, diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA).

“A premiação destaca o papel do Complexo em temas essenciais como industrialização, logística, inovação e transição energética, dando visibilidade a quem está puxando essa agenda”, destaca Eduardo Amaral, presidente da AECIPP.

Durante a cerimônia, será inaugurada a Galeria dos Presidentes, espaço dedicado a registrar a atuação dos dirigentes que participaram da consolidação da entidade ao longo dos últimos dez anos. A iniciativa integra o conjunto de ações comemorativas da entidade e reforça o reconhecimento às contribuições de suas gestões.

Além da celebração, o evento também destaca o papel desempenhado pela AECIPP desde a sua criação. A associação se mostra como um elo estratégico para o desenvolvimento do CIPP,  atuando na articulação dos interesses das empresas instaladas e no fortalecimento do diálogo com o poder público, instituições acadêmicas e a comunidade. Promove ainda debates técnicos, programas de capacitação e iniciativas voltadas à segurança, infraestrutura, inovação, meio ambiente, responsabilidade social e qualificação profissional. Todas essas ações têm como objetivo a melhoria contínua do Complexo e a preparação para novos ciclos de crescimento.

Amaral destaca que a relação com os associados tem sido fundamental para consolidar o papel da instituição. “Ao longo dos últimos 10 anos, a AECIPP construiu uma relação sólida, transparente e colaborativa com seus associados. A entidade se firmou como espaço legítimo de diálogo e construção conjunta, impulsionando a competitividade das empresas e a atratividade do CIPP”, afirma o presidente da AECIPP.

As demandas atuais do setor giram em torno de infraestrutura, logística, energia, segurança patrimonial, sustentabilidade e descarbonização, além da qualificação da mão de obra. Amaral reforça que a associação segue atuando de forma ativa nessas agendas, propondo soluções, articulando parcerias e contribuindo para que o CIPP esteja preparado para os investimentos e desafios da nova economia.

Mais informações
Site: https://www.aecipp.com.br/
Instagram: @aecipp
Número: (85) 99102-2912

