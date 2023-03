Ação para incentivar consumo em lojas do Centro deve aumentar vendas em 45%

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza) realizará neste ano a campanha Centro Premiado no período de Dia das Mães. A expectativa é que, com o incentivo ao consumo, ocorra um aumento de 45% nas vendas em relação a maio do ano passado.

Esta é a quinta edição da iniciativa, que promove sorteios e premiações para consumidores e vendedores de lojas do Centro. A projeção é que de 3.000 a 3.500 lojas do Centro e adjacências façam parte da campanha.

Uma novidade deste ano é que os cupons dados aos consumidores pelas compras realizadas serão em modelos de raspadinhas. A campanha distribuirá R$ 30 mil reais em prêmios imediatos por meio das raspadinhas, além do sorteio de dois caminhões de prêmios e uma moto elétrica.

Os consumidores podem ganhar até 3 cupons a cada R$ 50 em compras, caso paguem com cartão MasterdCard e o estabelecimento comercial utilize uma máquina da Rede.

Além das premiações para consumidores, os vendedores dos 5 primeiros cupons premiados receberão um vale compras de R$ 1.000. A campanha Centro Premiado ocorrerá entre os dias 4 e 13 de maio.

Relevância do Centro

Para o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, a campanha é mais uma forma de chamar a atenção das pessoas para a região central da cidade.

“O Centro de Fortaleza ainda é o maior centro comercial da cidade”, ressalta. Ele destaca que o Centro é o bairro que gera maior arrecadação de ICMS, tendo gerado R$ 2,04 bilhões de receita para o estado em 2022.

