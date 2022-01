Abonos salariais esquecidos do PIS/Pasep chegam a R$ 208 milhões; saiba como sacar

A partir do dia 8 de fevereiro, 320 mil trabalhadores poderão sacar abonos salariais esquecidos, referentes ao ano de 2019. Os benefícios dizem respeito ao Programa de Integração Sociais (PIS) e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

O pagamento começa pelos inscritos no PIS, entre 8 de fevereiro e 31 de março, pela Caixa. Já o abono do Pasep será pago pelo Banco do Brasil entre 15 de fevereiro e 24 de março. As informações são da Folha de S. Paulo.

Trabalhadores receberão valores entre R$ 101 e R$ 1.212, conforme a quantidade de meses trabalhados.

Esquecimento de abonos é um caso comum, segundo as instituições financeiras. São casos de pessoas que possuem o direito de saque, mas não sabem.

Quem tem direito a sacar o abono esquecido?

Estão aptos a sacar o abono esquecido quem exerceu atividade formal e remunerada em 2019 por pelo menos 30 dias, e teve remuneração média mensal de até dois salários mínimos.

À época, o salário mínimo era de R$ 998, então o abono é pago para quem recebeu, em média, até R$ 1.996. É necessário ainda ser cadastrado no programa Pis/Pasep ou no Cnis há pelo menos cinco anos.

Como saber se tenho abono para sacar?

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador

No site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS)

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).