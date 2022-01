29 apostas do Ceará acertam a quina na Mega da Virada e levam prêmios de até R$ 203 mil

A quina da Mega Virada 2021 (acerto de cinco números) terminou com 29 apostas cearenses ganhadoras. O maior prêmio chega a R$ 203.445,32, com apostas ganhando também entre R$ 50 mil e R$ 100 mil.

Fortaleza foi o município cearense com mais ganhadores, um total de 14 apostas. Além da Capital, outra cidade com mais de uma aposta vencedora foi Caririaçu, com 3 ganhadores, todos apostas simples que levaram R$ 50.861,33.

Os maiores prêmios foram para uma aposta simples de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): R$ 203.445,32; e Quixeramobim, no sertão central do Ceará, que teve um bolão com 17 cotas ganhando juntas R$ 203.445,30.

Resultado Mega da Virada

46 - 32 - 15 - 12 - 23 - 33

Ganhadores da Mega da Virada

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 189.062.363,74: uma de Cabo Frio (RJ) e uma de Campinas (SP).

5 acertos: 1.712 apostas ganhadoras, R$ 50.861,33

4 acertos: 143.494 apostas ganhadoras, R$ 866,88

VEJA TODAS AS APOSTAS GANHADORAS DO CEARÁ NA MEGA DA VIRADA:

Cidade Unidade lotérica Prêmio CANINDE/CE BUENA SORTE R$ 50.861,33 CARIRIACU/CE LOTERIAS SAO PEDRO R$ 50.861,33 CARIRIACU/CE LOTERIAS SÃO PEDRO R$ 50.861,33 CARIRIACU/CE LOTERIAS SÃO PEDRO R$ 50.861,33 EUSEBIO/CE LOTÉRICA SORTE CERTA R$ 203.445,32 FORTALEZA/CE CASA DA SORTE R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTERIA BOA SORTE R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTERIA CACULA R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTERIA CACULA R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTERIA SORTE MAIS BRASIL R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTERIAS MEGA SORTE R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTÉRICA ALDEOTA R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTÉRICA ALDEOTA R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE LOTÉRICA CASTELAO R$ 50.861,28 FORTALEZA/CE LOTÉRICA UNIÃO DA SORTE R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE QUINA LOTÉRICA R$ 50.861,33 FORTALEZA/CE SORTE CERTA LOTERIA R$ 50.861,28 IBIAPINA/CE LOTERIAS TIO AUGUSTO R$ 50.861,33 JUAZEIRO DO NORTE/CE LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS R$ 50.861,33 MULUNGU/CE MULUNGU DA SORTE R$ 50.861,28 OCARA/CE LOTÉRICA OCARA R$ 50.861,33 PARAIPABA/CE CASA LOTÉRICA SORTE NOSSA R$ 50.861,33 QUIXERAMOBIM/CE VITÓRIA LOTERIAS R$ 203.445,30 SAO BENEDITO/CE PONTO DA SORTE R$ 50.861,33 TARRAFAS/CE LOTÉRICA SOUZA LTDA R$ 50.861,33 TRAIRI/CE LOTERIAS TRAIRI R$ 50.861,33 VARJOTA/CE LOTERIA GANHE AQUI 17 R$ 101.722,56