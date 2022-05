13º salário do INSS: consulta da 2ª parcela já está disponível; veja calendário

A consulta aos valores da segunda parcela do 13º salário para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já foi liberada. Mais de 31,6 milhões de pessoas têm direito ao recurso, totalizando R$ 28,3 bilhões.

O pagamento começa na próxima quarta-feira (25/5), junto com o benefício deste mês. Para saber a data de saque, basta conferir o número final do benefício (veja como consultar abaixo). Veja calendário para beneficiários de até um salário mínimo:

Final do benefício 1: 25/05

Final do benefício 2: 26/05

Final do benefício 3: 27/05

Final do benefício 4 :30/05

Final do benefício 5: 31/05

Final do benefício 6: 01/06

Final do benefício 7: 02/06

Final do benefício 8: 03/06

Final do benefício 9: 06/06

Final do benefício 0: 07/06

Veja o calendário para quem tem renda superior a um salário mínimo;

Final do benefício 1 e 6: 01/06

Final do benefício 2 e 7: 02/06

Final do benefício 3 e 8: 03/06

Final do benefício 4 e 9: 06/06

Final do benefício 5 e 0: 07/06

Já o abono anual (destinado a aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio) será pago até o dia 7 de junho, de acordo com o número final do benefício.

Como consultar os valores?

A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo. Veja o passo a passo para cada opção.

Site:

Acesse www.meu.inss.gov.br Na página inicial, clique em "Entrar com gov.br"; Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"; Na página seguinte, digite a senha e clique em "Entrar"; Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"; Aparecerão dois valores: os que foram pagos na competência de abril, constando como "Pago", e os que serão pagos em maio; Clique na seta ao lado do pagamento de maio de 2022; Ao lado da competência de maio de 2022, aparecerá o valor líquido a ser pago no mês (já com os descontos); O segurado poderá consultar: o valor do benefício (código 101), o valor total do 13º salário (código 104), adiantamento do 13º de competências anteriores (323, a primeira parcela), empréstimo consignado, arredondamentos necessários, agência em que o benefício está vinculado e a data em que o valor estará disponível; É possível gerar o PDF, clicando no final da página em Baixar PDF.

Aplicativo

Baixe o aplicativo "Meu INSS" disponível para Android e iOS Abra o app Meu INSS; Clique em "Entrar com gov.br"; Informe o CPF e clique em "Continuar". Depois, digite sua senha e clique em "Entrar"; O programa perguntará se quer registrar o aparelho para receber notificações, escolha "Não permitir ou Permitir"; Na página inicial, clique em "Extrato de pagamento"; Clique na seta ao lado do pagamento de maio; O segurado poderá consultar: o valor do benefício (código 101), o valor do 13º salário (código 104), adiantamento de 13º em competência anterior (323, ou seja, a primeira parcela), empréstimo consignado, arredondamentos necessários, agência em que o benefício está vinculado e a data em que o valor estará disponível; É possível gerar o PDF, clicando no final da página em Baixar PDF.