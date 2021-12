Praia de Pipa: como chegar, o que fazer e onde se hospedar

Se você busca um destino brasileiro de natureza exuberante, com diversas opções de lazer, vida noturna agitada e de quebra gastronomia internacional, a bela Praia de Pipa pode ser o seu lugar.

Localizada no município de Tibau do Sul, no litoral sul do estado do Rio Grande do Norte, o paraíso nordestino nasceu de uma vila de pescadores e hoje é uma das praias mais procuradas do Brasil.

O nome de batismo foi dado pelos portugueses, após enxergarem na região uma formação rochosa parecido com um barril para vinhos.

Entre diversos encantos, o visitante se depara com falésias vermelhas e hipnotizantes, diversas praias, mar com águas calmas, o Santuário Ecológico, assim como a riqueza da Mata Atlântica.

Como chegar na Praia de Pipa

A Praia de Pipa está localizada entre duas capitais nordestinas: a cerca de 80 quilômetros de distância de Natal, e distante 140 km de João Pessoa, na Paraíba.

De carro da capital Potiguar, o trajeto de cerca de 1 hora e meia até o balneário deve ser feito pela BR-101 em direção ao sul até a cidade de Goianinha. De lá, é preciso sair da BR e seguir pela estrada RN-003 até Pipa.

Já de João Pessoa, a viagem até Pipa leva pouco mais de duas horas também pela BR-101, mas no sentido norte. O percurso até Goianinha é de 125 km. A partir daí, o trecho até Pipa é de 25 km pela RN-003.

Outra opção é ir direto do Aeroporto de Natal, que na verdade fica no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana. A rota até Pipa é de 94 km e pode ser feita de vans, ônibus intermunicipal ou por serviços de táxi e aluguel de carro, que podem ser contratados no aeroporto.

O que fazer

As belezas naturais são o carro chefe de Pipa. A partir dessa premissa, vale relaxar em meio ao cenário paradisíaco ou até buscar atividades esportivas, ou de aventura.

O destino oferta desde passeios de bugue ou 4x4 pelas praias, caiaque, aulas de surfe e kitesurf, voo de parapente e trekking no Santuário Ecológico de Pipa. Existem ainda trilhas e passeios de barco por toda a região.

O charme da noite no centro de Pipa também é de grande agrado pelos visitantes, que têm como opções o funcionamento de bares, restaurantes e lojas até por volta das 22 horas.

A gastronomia, inclusive, atende a diferentes públicos, com opções que vão da cozinha regional até a francesa, italiana, mexicana, e muitas outras.

Melhores Praias de Pipa

Opções para curtir o litoral não faltam no entorno do vilarejo, com praias de águas de cor azuis-esverdeadas, algumas habitadas por tartarugas marinhas e até golfinhos.

Praia do Centro

A Praia do Centro é de longe a mais frequentada de toda a vila. Equipada com boa estrutura de quiosques, barracas e restaurantes, o trecho conta com larga faixa de areia e formações rochosas no mar que formam piscinas naturais ideais para relaxar.

Praia do Amor

Há cerca de dez minutos de caminhada da Praia do Centro o visitante chega na Praia do Amor, trecho de mar mais agitado e reduto de surfistas. O local recebeu esse nome devido a uma grande falésia que lembra o formato de coração ao redor do mar, e um ótimo lugar de contemplação do local é o Mirante do Chapadão.

Praia do Madeiro

Outra opção imperdível e com natureza exuberante é a Praia do Madeiro, uma das preferidas dos turistas. Suas águas calmas de cor verde-esmeralda são ideais para o banho. Destaque especial para os golfinhos, que podem ser avistados, geralmente no início da manhã.

Praia do Curral

Inclusive, para quem deseja um contato maior com estes mamíferos, vale a ida à Praia do Curral, popularmente conhecida como Baía dos Golfinhos. Lá, os animais costumam brindar os visitantes com saltos e acrobacias.

Cercada por grandes falésias, o único acesso a essa praia é pela faixa de areia, vindo da Praia do Madeiro ou Praia do Centro, por isso é importante conferir a tábua das marés. O indicado é visitar o local apenas na maré baixa.

Lagoa Guaraíras

Para os amantes de um belo por do sol, a parada obrigatória é na Lagoa Guaraíras, uma das principais atrações de Tibau do Sul. Suas águas fazem encontro com o mar e proporcionam um belo espetáculo da natureza.

Onde se hospedar

A praia de Pipa tem uma grande variedade de opções para estadia durante sua visita, com a disponibilidade de muitas pousadas e hotéis. Se hospedar no centro é o mais indicado, pela facilidade de acesso a lojas, bares, restaurantes e demais serviços.

Os preços também são bastante variados, com base no tipo de acomodação escolhida, que vão desde as mais simples, como nos albergues, por exemplo, até as mais luxuosas, nas requintadas suítes dos hotéis.

O melhor custo-benefício para a diária de um adulto em hostel, segundo cotação feita pelo Diário do Nordeste na primeira semana de janeiro, ficou a partir de R$ 41.

No mesmo período, a diária em pousada pode ser encontrada com tarifas a partir de R$ 275; e a partir de R$ 621 se a escolha for por hotel.