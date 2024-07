Beach Park fica entre os melhores parques do mundo; veja ranking

O Beach Park foi eleito o sexto melhor parque do mundo e o segundo melhor do Brasil, conforme pesquisa promovida pelo site de viagens TripAdvisor. O prêmio reconhece as melhores experiências e atrações globais, com base nas avaliações e opiniões dos viajantes durante os últimos 12 meses.

No ranking geral, que engloba todos os tipos de parques de diversão, o número 1 do planeta é a Disneyland Paris, na França.

Ainda segundo o levantamento, o melhor parque do Brasil é o Beto Carrero World, localizado em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, que levou o título de top 4 do mundo (veja lista completa abaixo).

Ainda do Brasil, o Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, no Rio Grande do Sul, também aparaceu na lista, em 18º lugar.

Na última pesquisa promovida pelo TripAdvisor no ano passado, o Beach Park foi eleito o 2º melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas. Já na listagem geral, o empreendimento cearense foi considerado o 3º melhor do mundo.

Beach Park

Primeiro parque aquático do Brasil, o Beach Park, localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem um portfólio com 30 atrações e opções de entretenimento, dentre elas icônico Insano, com 41 metros de altura; e o Vaikuntudo, o mais alto toboágua do mundo na categoria tornado.

Além disso, o público infantil pode ter uma experiência com a Turma do Parque, composta pelos personagens animados, Finho, Tarta, Fofura e Maré, que estrela diariamente um musical especialmente para as crianças.

