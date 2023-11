Beach Park anuncia novo parque com 3 aviários e mais de 20 atrações; veja detalhes

O Beach Park anunciou, na manhã desta quarta-feira (8), um novo parque, a ser instalado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Chamado de Arvorar, o empreendimento foca no contato com a natureza, com trilhas e percursos de observação de aves da fauna brasileira. A previsão de inauguração é no 1º semestre de 2024.

O parque terá 20 atrações, incluindo anfiteatro, playground, restaurante e diferentes tipos de visitas guiadas. O Arvorar ficará localizado num ambiente de mata de tabuleiro – zona de transição que reúne ecossistemas dos biomas da caatinga, cerrado e mata atlântica, na beira da Lagoa do Mato, com 20 mil m² de extensão.

Legenda: Como atração principal o Arvorar terá 3 grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil m2, onde o público poderá observar, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, cerca de 250 animais, reunindo aves da fauna brasileira, além de outras espécies como alguns répteis e pequenos mamíferos Foto: Divulgação

Uma das árvores de destaque é o cajueiro, planta tipicamente nordestina. Segundo a empresa, o plano de ocupação manteve a vegetação original, com os espaços administrativos funcionando em contêineres pré-fabricados.

Legenda: O Arvorar terá a capacidade de receber animais de qualquer parte do Brasil, prioritariamente da fauna silvestre Foto: Divulgação

Veja os detalhes do novo parque:

Um circuito de trilhas aéreas (com desafios e escorregadores) e um grande redário (de cordas tensionadas) para brincadeiras ou descanso perto da copa das árvores;

Torre em formato de ninho de pássaro, onde cada um de seus quatro andares contará curiosidades sobre nossa fauna e flora, permitindo uma visão 360 graus do parque e dos seus arredores;

3 aviários de imersão, com área total de 3 mil m² e capacidade para 270 pessoas simultâneas;

O trajeto será monitorado por educadores ambientais, com cerca de 250 animais, reunindo aves da fauna brasileira, como araras, papagaios e periquitos, além de outras espécies como alguns répteis e pequenos mamíferos.

De onde serão os animais?

Segundo o Beach Park, a maioria das aves será encaminhada ao parque via Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará (Semace), órgão responsável pela destinação da fauna apreendida e resgatada do tráfico de animais.

Legenda: Aviário do novo parque Foto: Divulgação

Segundo o zootecnista Leanne Peixoto, gerente do parque, os animais provenientes de apreensões, vítimas de tráfico e maus tratos serão tratados físico e comportamentalmente antes de irem aos aviários.

"Aqueles que estiverem aptos à soltura serão encaminhados para instituições parceiras para serem devolvidos à natureza, após reaprenderem a voar, exercitar a musculatura, formar bandos e reaprenderem a sobreviver. Tudo vai depender da nossa avaliação técnica diária juntamente com os parceiros do projeto Refauna”, disse.

O Refauna Arvorar será uma iniciativa de repovoamento de aves nativas do Ceará ameaçadas de extinção, em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis).

Legenda: Novo brinquedo do Arvorar Foto: Divulgação

"Nosso propósito não permite que um animal fique a vida toda no parque tendo condições de retornar. Se ele tiver condições de viver na natureza, iremos trabalhar para isso acontecer", completou.

Para desenvolver o trabalho de atendimento ao público e aos animais, o parque contará com uma equipe multidisciplinar, com 64 colaboradores entre veterinários, biólogos, zootecnistas, educadores ambientais, cuidadores dos animais, além de equipes operacional e administrativa.

Visitas agendadas e estudos

Segundo o Beach Park, além do entretenimento como forma de educação ambiental, o Arvorar também se dedicará a ser um equipamento voltado a construir pontes entre a comunidade científica e público em geral.

Haverá modalidades de visita guiada, atendendo grupos e escolas mediante visitas agendadas e técnicas para universidades ou instituições interessadas no projeto.

Também estão previstos eventos sazonais, envolvendo peças teatrais, atividades lúdicas inclusive em datas comemorativas como Páscoa, Dia das Crianças e Dia dos Animais.

