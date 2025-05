Dia do Hambúrguer: confira cinco receitas brasileiras e fáceis para fazer em casa

O Dia Mundial do Hambúrguer, uma das comidas mais queridas e versáteis do mundo, é comemorado nesta quarta-feira (28). Seja no pão com gergelim, no brioche ou até no pão de forma, o hambúrguer ganhou versões para todos os gostos.

COMEMORAÇÃO MUNDIAL

Apesar de não haver um registro oficial que determine a criação do Dia Mundial do Hambúrguer, a data é celebrada como uma homenagem à popularização do prato nos Estados Unidos — especialmente a partir do início do século XX, quando a carne entre pães se tornou símbolo do fast food.

Com o tempo, o hambúrguer atravessou fronteiras, ganhou versões criativas e se reinventou em diferentes culturas, inclusive aqui no Brasil, onde combinações com ingredientes típicos fazem o maior sucesso.

Veja também Culinária Anvisa proíbe venda de mais duas marcas de azeite e total sobe para 6; saiba quais são e a motivação Culinária Governo divulga lista com três marcas de café impróprias para consumo; veja quais

Para quem quer curtir a data no melhor estilo caseiro e com sabor nacional, o Diário do Nordeste separou cinco receitas de hambúrguer com ingredientes tipicamente brasileiros e fáceis de fazer em plena quarta-feira.

CONFIRA AS RECEITAS

Hambúrguer tradicional artesanal

Legenda: O clássico de sempre: carne suculenta, pão macio e aquele toque caseiro que faz toda a diferença. Foto: Shutterstock

Ingredientes:

500g de carne moída (acém, patinho ou fraldinha)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Pão de hambúrguer

Queijo, alface, tomate e molho da sua preferência

Modo de preparo: Modele a carne em formato de disco, sem apertar demais. Tempere com sal e pimenta. Grelhe na frigideira ou na airfryer por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado. Monte com pão, queijo, salada e o molho que preferir.

Hambúrguer de frango com creme de ricota

Legenda: Leve e saboroso: frango moído com toque cremoso de ricota e páprica defumada. Foto: Shutterstock

Ingredientes:

400g de frango moído

1 colher (sopa) de creme de ricota

1 colher (chá) de páprica defumada

Sal e cheiro-verde a gosto

Pão de hambúrguer ou pão australiano

Modo de preparo: Misture tudo, modele os hambúrgueres e leve ao fogo médio. Fica ótimo com pão integral e folhas de rúcula.

Hambúrguer nordestino com carne de sol

Legenda: Sabor do sertão: carne de sol cremosa no pão francês com cebola caramelizada. Foto: Shutterstock

Ingredientes:

300g de carne de sol desfiada e dessalgada

2 colheres (sopa) de requeijão ou creme de nata

Cebola roxa refogada

Pão francês ou pão de hambúrguer com gergelim

Modo de preparo: Aqueça a carne com o requeijão até ficar cremosa. Monte o hambúrguer com cebola caramelizada e pão aquecido.

Hambúrguer de linguiça com queijo coalho e melado

Legenda: Sabor agridoce e brasileiro: linguiça suculenta com queijo coalho e um toque de melado no pão macio. Foto: Shutterstock

Ingredientes:

400g de linguiça toscana sem pele inteira ou moída

100g de queijo coalho ralado grosso

1 colher (chá) de melado de cana

Pão de batata ou pão australiano

Modo de preparo: Misture bem a linguiça com o queijo e o melado. Modele os hambúrgueres de linguiça e grelhe em fogo médio até dourar bem. O sabor é agridoce e combina com cebola roxa, folhas verdes e uma colher de requeijão cremoso no pão.

Hambúrguer suíno com pão francês e maionese de mostarda

Legenda: Sanduíche de carne desfiada com pão de semente de gergelim, acompanhando uma porção de batatas fritas crocantes. Foto: Shutterstock

Ingredientes:

500g de carne suína moída ou desfiada

1 colher (chá) de cominho

1 colher (sopa) de cebola ralada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Pão francês ou pão de hambúrguer com gergelim

Maionese + mostarda (em partes iguais) para o molho

Modo de preparo: Misture bem os ingredientes da carne e modele os hambúrgueres. Grelhe em fogo médio até ficarem dourados. Sirva no pão francês com o molho, alface e, se quiser, uma fatia de queijo coalho ou muçarela.