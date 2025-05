Dia do Hambúrguer: veja 5 hamburguerias para curtir a data em Fortaleza

Comemorado mundialmente nesta quarta-feira (28), o Dia do Hambúrguer impulsiona o comércio local com diversas ofertas de estabelecimentos especializados no alimento, envolvendo combos e brindes.

Há opções para todos os gostos e de todos os preços, tanto para quem quiser curtir a data nas lanchonetes como para quem quiser pedir do conforto da própria casa.

O Diário do Nordeste separou algumas dicas. Veja a seguir.

5 dicas de locais para curtir o Dia do Hambúrguer

Bulls Beer House

O pub Bulls Beer anunciou que, somente nesta quarta-feira, clientes que comprarem qualquer hambúrguer do cardápio terão direito a outro de igual ou menor valor.

Legenda: O Bulls Beer House tem diversas opções de hambúrguer no cardápio Foto: Reprodução/Instagram

A promoção é válida apenas para duas pessoas ou mais que consumam no local e não considera os combos.

O local funciona das 17 horas até meia-noite.

Endereços: Bulls Beer House Aldeota (Rua Coronel Jucá, 700) e Bulls Beer House Parquelândia (Rua Gustavo Sampaio, 800)

Instagram: @bullsbeerhouse

Meatpacking NY Prime Burger

O Meatpacking sorteará dois hambúrguers e batata frita para quem ama burguer de verdade.

Para participar do sorteio, o cliente deverá seguir o perfil da hamburgueria no Instagram, marcar um amigo nos comentários e curtir o post.

Legenda: O Meatpacking também está com oferta especial para o Dia do Hambúrguer Foto: Reprodução/Instagram

O anúncio dos vencedores será na sexta-feira (30), quando o estabelecimento dará batatas fritas de graça para quem comprar qualquer hambúrguer do cardápio.

O local funciona de 15h às 23h, de domingo a quinta-feira, e de 11h à meia-noite, às sextas e sábados.

Endereço: Rua República do Líbano, 1080

Instagram: @meatpacking

Barney's Burger

O Barney's está com uma promoção de R$ 19,90 em hambúrguers selecionados para consumo nas lanchonetes. A oferta termina nesta quarta-feira.

Mas, para quem preferir aproveitar a data pedindo delivery, o estabelecimento também preparou uma oferta especial: R$ 42,90 o combo de Barney's Burger, batata frita e refrigerante em lata.

Legenda: O Barney's Burger oferece promoções para quem consumir os hambúrgueres no local Foto: Reprodução/Instagram

A promoção não é válida para a unidade da hamburgueria no Bairro de Fátima.

O local abre às 17 horas.

Endereços: Barney's Burger Fátima (Rua Monsenhor Otávio de Castro, 901), Barney's Burger Sul (Rua Lourival Correia Pinho, 147), Barney's Burger Maria Tomásia (Rua Maria Tomásia, 740)

Instagram: @barneysburger

NBS Burger

O NBS está com um cardápio especial para comemorar o Dia do Hambúrguer. São oferecidos oito sanduíches com até 50% de desconto no valor e uma opção de mini hambúrguer de R$ 6,99.

Legenda: O NBS também tem ofertas especiais para quem pedir delivery de hambúrguer Foto: Reprodução/Instagram

As ofertas são válidas apenas para esta quarta-feira. Os horários de funcionamento variam conforme a unidade, mas o estabelecimento também tem entrega 24 horas.

Endereços: NBS Burger Aldeota (Rua Beni Carvalho, 677), NBS Burger Eusébio (Av. Eusébio de Queiroz, 4326), NBS Burger Cambeba (Av. Washington Soares, 6180, LJ26), NBS Burger Parquelândia (Rua Professor Nogueira, 45), NBS Burger Maraponga (Av. Godofredo Maciel, 4035), NBS Burger Parangaba (Rua Germano Frank, 735)

Instagram: @nbsburger

World Burger

A hamburgueria temática World Burger oferece 15% de desconto nos três sanduíches mais pedidos do cardápio: Miranha Burger, Bob Esponja Burger e Frozen Burger.

Legenda: O World Burger oferece desconto nos sanduíches mais vendidos da loja Foto: Reprodução/Instagram

A promoção é válida até esta quarta-feira. O local abre de segunda a sexta, de 17h às 23h, e de sábado a domingo, de 16h até meia-noite.

Endereço: Rua Pereira Filgueiras, 1961

Instagram: @worldburgerfortaleza

Comemoração mundial

O Dia do Hambúrguer é celebrado mundialmente como uma homenagem à popularização da receita estadunidense.

No entanto, embora tenha se difundido nos EUA, o prato atravessou fronteiras e se reinventou em diferentes culturas, inclusive, no Brasil.