Governo divulga lista com três marcas de café impróprias para consumo; veja quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, nesta sexta-feira (23), uma nova atualização do alerta de risco aos consumidores sobre marcas e lotes de café torrado. De acordo com o comunicado, os produtos foram considerados impróprios para o consumo humano. As marcas envolvidas são: Melissa, Pingo Preto e Oficial.

As três marcas foram desclassificadas após análises laboratoriais confirmarem o descumprimento dos padrões estabelecidos na Portaria nº 570, de 9 de maio de 2022.

Veja também Culinária Anvisa proíbe venda de mais duas marcas de azeite no Brasil Culinária Seu azeite está na mira da Anvisa? Agência proíbe venda de duas marcas; saiba quais são

Conforme o Mapa, as irregularidades detectadas incluem a presença de matérias estranhas e impurezas em níveis acima dos limites permitidos. Além disso, foram encontrados índices de micotoxinas superiores ao tolerado pela legislação vigente. Esses elementos indicam que os produtos não atendem aos requisitos de identidade e qualidade previstos para o café torrado e, por esse motivo, foram desclassificados.

Após a conclusão das análises laboratoriais e a comunicação oficial às empresas responsáveis, o Mapa determinou a retirada dos produtos impróprios do mercado.

Legenda: As marcas foram desclassificadas após análises laboratoriais confirmarem o descumprimento dos padrões estabelecidos Foto: Reprodução/Ministério da Agricultura e Pecuária

Comprou um dos produtos antes da proibição? Saiba o que fazer

O Ministério da Agricultura orienta que os consumidores que tenham adquirido os produtos listados deixem de consumi-los imediatamente. A substituição ou devolução pode ser solicitada com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Caso os produtos ainda estejam sendo comercializados, o Mapa solicita que a ocorrência seja comunicada por meio do canal oficial Fala.BR, informando o nome e o endereço do estabelecimento onde a compra foi realizada.