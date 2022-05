Dia do Hambúrguer: confira cinco sugestões de locais para aproveitar a data em Fortaleza

Independente se a preferência é por hambúrguer artesanal, caseiro ou vegano, o dia 28 de maio foi reservado para comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer. Em Fortaleza, são diversos os estabelecimentos especializados no produto e, por isso, o Diário do Nordeste selecionou cinco locais para aproveitar a data neste sábado (28).

Desde o surgimento do hambúrguer, no início do século 1920, com a mistura de seus clássicos ingredientes — pão, queijo, alface e tomate — novas opções foram surgindo com a criatividade dos diferentes estabelecimentos.

Alguns apostam em uma pegada mais regional, com ingredientes nordestinos, enquanto outros buscam contemplar não só o mercado de clientes que consomem carne, mas também, os vegetarianos.

Confira a lista

Calorentos Burger

O restaurante Calorentos Burger tem opções de entrada, principal e sobremesa. Como entrada, a "Batata Inhamus" pode ser uma boa opção. O prato, que serve até duas pessoas consiste em batata canoa, creme de nata artesanal e carne de sol desfiado custa R$22.

Já para quem deseja comer hambúrguer, tem o "Burger Morada Nova", que incluir adicional de carne de sol desfiada com queijo coalho, também tem creme de nata artesanal de Jaguaretama, no interior do Ceará. Prato custa R$ 30.

Legenda: Com opções de hambúrguer, batata e milk shake, o Calorentos Burger tem um cardápio diverso Foto: Divulgação/Calorentos Burger

No Dia Mundial do Hambúrguer, o Calorentos Burger vai garantir 10% em parte do cardápio para as comprar realizadas no site. Além dos burgers, o famoso "Milkshake Belchior" também estará em promoção.

O estabelecimento funciona das 17h30 às 23h30, com atendimento no local e delivery.

Endereço: Rua Deputado João Pontes, 852, Fátima

Rua Deputado João Pontes, 852, Fátima Instagram: @calorentosburger

Contato: (85) 98590-7476

(85) 98590-7476 Site: faça pedido remoto aqui.

Pacheco's Burguer

Em comemoração à data, o Pacheco's Burguer organizou uma promoção especial e limitada para os clientes que forem até a loja física. Na compra de qualquer hambúrguer tradicional, poderão ganhar também um mini burguer com cheddar e farofa de bacon.

Além disso, terá a venda de Chopp por R$1,99. Já para quem está pedindo no delivery, haverá promoção de 15% no Burguer do Dia.

Legenda: Pacheco's Burguer possui opções de aperitivos e acompanhamentos Foto: Divulgação/Pacheco's Burguer

O estabelecimento ainda possui opções de sobremesas, como milkshake de ninho com óreo, de ovomaltine e de morango.

Endereço: Rua Reriutaba, 1648, Vila Velha

Rua Reriutaba, 1648, Vila Velha WhatsApp para pedidos: (85) 98412-1814

(85) 98412-1814 Instagram: @pachecosburguer

Best Crusty Burger

O Best Crusty Burger funciona ao longo da semana a partir de terça-feira até domingo, no horário das 18h às 23h. Com opções de hambúrguer artesanais, o carro chefe do estabelecimento é o "Double Crusty", que inclui dois smash de 80g, molho da casa, american cheese, alface, tomate, e farofa de bacon.

Além disso, também possuem outra opção que está entre as mais saídas: o "Chicken Explosion". O prato é preparado com pão brioche com gergelim preto, molho da casa, empanado chicken blen, mussarela, salada e alface.

Legenda: Estabelecimento funciona entre terça-feira até domingo, das 18h às 23h Foto: Reprodução/Instagram

Como acompanhamento, também é possível escolher mussarela empana, e salada com frango e molho.

Endereço: Rua Padre Valdevino, 1650, loja 5, Joaquim Távora

Rua Padre Valdevino, 1650, loja 5, Joaquim Távora Instagram: @bestcrustyburger

Porpino Burger

O Porpino Burger é especializado em produção de hambúrguer artesanal, buscando garantir um atendimento descolado e informal aos clientes, como se cada consumidor fosse parte da família.

Com produtos de qualidade, o cardápio da hamburgueria oferece distintas opções de bebidas artesanais — limonada feita com limão siciliano e morangos; chá mate com limão e laranja; limonada artesanal com frutas vermelhas — assim como de batatas e drinks.

Legenda: "The American Bacon Burger" é uma das opções vendidas pelo Porpino que junta a carne do hambúrguer com bacon Foto: Reprodução/Instagram

Além disso, tem seis opções "Burgers" distintas, que podem incluir cebola crocante; salsicha bovina preparada com creme de queijo parmesão; creme de gorgonzola e cebola caramelizada; e até mesmo bacon e esferas de gema trufadas.

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 597 - Meireles

Av. Senador Virgílio Távora, 597 - Meireles Telefone: (85) 99864-6725

(85) 99864-6725 Instagram: @porpinoburger



NBS Burger

O NBS Burguer possui diferentes tipos de hambúrguer e de cachorro-quente, além de ter opções com pratos vegetarianos. Além de garantir o serviço presencial em cinco unidades em Fortaleza, também realiza entregas por aplicativo.

Dentre as opções de hambúrguer, é possível escolher não apenas o recheio, mas os tipos de pães — brioche artesanal, integral, australiano — e os acompanhamentos — como anéis de cebolas empanados, creme de queijo cheddar, molho 3 queijos.

Legenda: NBS possibilita pedidos de combos, incluindo batata e uma opção de bebida para acompanhar o "burger" Foto: Reprodução/Instagram

Dentre as opções para clientes vegetarianos, o estabelecimento conta com um hambúrguer produzido com base de ervilha e outro, de abobrinha. Além disso, também vende batata-frita, batata rústica e anéis de cebola empanados.

Unidades

Rua Beni Carvalho, 677,Dionísio Torres. Telefone: (85) 98150 9884

(85) 98150 9884 Av. Washington Soares, 6180 lj26, Cambeba. Telefone: (85) 98187-6123

(85) 98187-6123 Av. Godofredo Maciel,88 Lj 35, Parangaba. Telefone: (85) 99718- 0927

(85) 99718- 0927 Rua Monsenhor Bruno,1320, Meireles. Telefone: (85) 982239148

(85) 982239148 Rua Professor Nogueira, 45, Parque Araxá