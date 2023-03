5 receitas de melancia afrodisíacas para o seu verão

A melancia é uma fruta rica em vitamina A e C, apresentando também os sais minerais como cálcio, magnésio, fósforo, sódio e potássio.

O consumo traz vários benefícios ao organismo, como auxiliar na hidratação e na redução dos riscos de doenças cardiovasculares. Além disso, contribui para aumentar a imunidade do organismo e a desinchar.

Por conta de substâncias antioxidantes, a melancia pode também ajudar nos problemas de visão. Já as fibras presentes na polpa da melancia são conhecidas por agir diretamente no sistema digestivo de quem a consome.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco receitas, incluindo: risoto, sopa, camarão com abóbora, arroz, penne e torta.

CONFIRA RECEITAS

1. Suco de melancia

Essa é uma receita saudável e prática de preparar, podendo ser servida no café da manhã, no almoço ou jantar. Essa opção ainda é leve e ótima para ser consumida com outras frutas.

Legenda: Suco de melancia é refrescante Foto: Shutterstock

INGREDIENTES