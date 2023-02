Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região estadunidense Categoria sobremesa Total 15 min Palavra-chave leve, prático

O picolé de melancia é um ótimo doce para consumir após o almoço, tendo menos caloria do que as opções com chocolate. Leve e gelado, também pode ajudar a refrescar em dias quentes.

Picolé de melancia

Ingredientes

1 melancia média

Modo de preparo

1 Corte a melancia em formatos de triângulos, coloque o palito por baixo fixado na casca.