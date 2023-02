Risoto de melancia: confira receita do prato

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região italiana Total 45 min Palavra-chave delicioso, verão

O risoto é uma receita que tem origem da culinária italiana, sendo considerado um prato tradicional no país europeu. Apesar do prato com camarão ser mais conhecido, também é possível preparar um risoto de melancia. Essa opção contempla o público vegetariano.

Risoto de melancia

Ingredientes

1/4 de casca e entre casca de melancia ralada

3 xícaras cheias de arroz

1 cebola grande

1 cheiro verde (salsa e cebolinha)

1 pote de requeijão

1 caixa de creme de leite

Sal a gosto

1 colher de óleo

Modo de preparo

1 Pique a cebola bem pequena. Para refogar, coloque a colher de óleo na panela bem quente até começar a dourar. 2 Acrescente a casca de melancia com a própria água da fruta e deixe cozinhar por mais ou menos 15 minutos. Depois de cozida, acrescente o arroz cozido, o creme de leite, o cheiro verde e o requeijão. 3 Quando estiver tudo cremoso, está pronto para servir.