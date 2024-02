Zilu Godói desembarca no Brasil e se encontra com Camilla Camargo

Zilu Godói desembarcou no Brasil, nesta terça-feira (6), para cuidar dos filhos de Wanessa Camargo, João Francisco e José Marcus, enquanto a artista está confinada no BBB 24. Antes de Zilu chegar, as crianças estavam com o pai, o empresário Marcus Buaiz.

Camilla Camargo, uma das filhas de Zilu, mostrou o reencontro com a mãe em solo brasileiro.

Veja também

"Minha rainha chegou! E chegou a gêmea da minha rainha, minha tia, segunda mãe, veio diretamente de Goiânia", disse a atriz entusiasmada ao mostrar a família.

Desde a separação de Zezé di Camargo, Zilu mora nos Estados Unidos. A própria Wanessa contou no reality show que pediu a mãe para vir ao Brasil cuidar dos filhos enquanto ela participava do programa global.