Yasmin Brunet é vista em culto evangélico na casa de MC Daniel

A modelo Yasmin Brunet, 35 anos, publicou um story em que aparece em culto evangélico realizado na casa do funkeiro MC Daniel, 25 anos. No vídeo compartilhado, nesta segunda-feira (6), é possível ver cantores na residência dele.

A loira foi uma das convidadas da cerimônia, que contou com a presença do cantor Paulo Sérgio, MC Ryan SP e integrantes da família de Daniel. Nos stories do "Falcão do Funk", são compartilhados mais detalhes do encontro, mas não há sinal da presença da filha de Luiza Brunet.

Na última sexta-feira (3), a modelo e o cantor foram vistos aos beijos. Eles curtiram juntos a balada Caribbean, na Vila Madalena, em São Paulo, local em que um fã flagrou os dois, em pleno clima de romance, em uma varanda do segundo andar da boate.

Na quinta-feira (2), em sua conta no “X” (antigo Twitter), Daniel postou um print de um recado da modelo, que dizia: "Meu (emoji de coração)". Em seguida, o funkeiro assumiu: "Meu amor. É incrível, tudo me faz lembrar você". Também na quinta-feira (2), o cantor mostrou a influenciadora, ao lado da família dele, na comemoração do aniversário da mãe do artista, Daniela.

Informações sobre o affair entre o MC e a influenciadora têm circulado há algumas semanas, mas Yasmin garantiu que não se encontra disponível para novos romances. Ela está solteira desde o fim do seu casamento com Gabriel Medina, oficializado em dezembro de 2020 e, ele, solteiro desde o fim do namoro com Mel Maia, anunciado em 29 de agosto deste ano.