Tatá Werneck conta que se chateia com crueldade na internet sobre casamento: 'inventaram crises'

Tatá Werneck contou, em entrevista ao jornal Extra nesta terça-feira (7), que se chateia com a crueldade de pessoas maldosas na internet a respeito de seu casamento com o ator Rafa Vitti. "Inventaram várias crises e, quando a gente estava mesmo em crise, não falaram nada. Fico chateada", disse a atriz.

"Seria inteligente dizer que não me incomoda porque aí não saberiam que me atinge. Mas fico bolada e como a mentira vai sendo reproduzida, acaba virando verdade, aquela coisa de 'onde há fumaça há fogo', complementou a humorista.

Tatá contou ainda que, em uma ocasião, já pediu ao marido Rafa para desmentir boatos: "Mas ele acha pior, que é melhor não falar nada. Se eu me separar, Deus me livre em nome de Jesus, eu vou falar. Talvez demore um tempo, ainda mais com filho. Espero que isso não aconteça tão cedo, a gente se ama".

A atriz apresenta também nesta terça o Prêmio Multishow ao lado de Tadeu Schimidt e Ludmilla. Ela falou na entrevista sobre sua relação com a música. "Não sou aquela pessoa que conhece tudo e diz 'tal CD é foda'. Gosto de ouvir repetidamente algumas músicas. A banda que mais gosto é Roupa Nova", revelou.

A comediante disse ainda que a música a ajuda contra o déficit de atenção. "Preciso de coisas que me conectem com aquele momento e a música é esse elo. Esse ano vai ter Aline Barros no prêmio. 'Sonda-me, usa-me' é uma canção que ouço quando estou muito triste, precisando de ânimo, injeção de alegria", desabafou.

Além disso, Tatá também foi perguntada sobre sexo, humor, saudade de Paulo Gustavo e a exposição da filha com Rafa Vitti, Clara Maria, de 3 anos. "Acho que exponho a Cacá mais do que gostaria. Ao mesmo, são coisas tão maravilhosas que o orgulho de mãe fala mais alto. Já limei dela o sonho de ser detetive particular, não vai dar para passar despercebida", brinca.