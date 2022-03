Whindersson passará abril em turnê de apresentações em Fortaleza

O piauiense Whindersson Nunes passará por uma temporada de shows em Fortaleza em abril. Conhecido nacionalmente por produções de humor no YouTube e Netflix, o humorista apresenta o stand-up "Isso não é um culto".

Whindersson Nunes vai realizar 11 apresentações na capital cearense. Mais de 15 mil pessoas já compraram ingressos para conferir o espetáculo "Isso não é um culto", segundo produtora que cuida de turnê em Fortaleza.

Vale destacar que boa parte das sessões estão esgotadas. A temporada vai até o dia 1º de maio, sempre de quarta a domingo.

Relação forte com Ceará

Legenda: Humorista interagiu com público Foto: Reprodução/Instagram

O humorista Whindersson Nunes mantém uma boa relação com o público de Fortaleza. Parte da equipe de produção do piauiense é da capital cearense, além dele ter parcerias musicais com nomes da região.

No início de março, ele até fez uma aparição em um show de humor do cearense Aluísio Júnior. Ele foi chamado no palco da casa de show, localizada na Praia de Iracema.