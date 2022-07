Whindersson Nunes oferece reembolso após fazer show em Natal com pancadas de chuva: 'mil desculpas'

Após fazer um show de humor debaixo de chuva em Natal, no Rio Grande do Norte, Whindersson Nunes usou as redes sociais nesse domingo (17) para oferecer reembolso a "quem se sentiu prejudicado".

O comediante pediu "mil desculpas" por frustrar as expectativas do público e lamentou o fato de não ter encontrado uma solução imediata para os imprevistos antes ou durante a apresentação.

"Já passei por tudo em cima de palco e até aqui sempre deu tudo certo. Se criança chora a gente canta 'Baby Shark', se o bêbado atrapalha a gente chama mais para perto. Mas pancada de chuva realmente foi a primeira vez", alegou.

Dinheiro de volta

Nunes considerou ser razoável o público pedir o reembolso do show, já que ele não disse não ter entregado o que havia programado para o espetáculo.

"Eu também vou a shows e, quando não sinto que me entregaram o que prometiam, faz todo o sentido pegar meu dinheiro de volta. Deixei informações sobre reembolso nos meus stories para quem se sentiu prejudicado", afirmou.

Ao fim do desabafo, ele agradeceu os fãs que enfrentaram a chuva para assisti-lo. "A você que ficou na chuva comigo, aliás, desde a fila, muito mais tempo pegando chuva do que eu, de coração, valeu mesmo. Na moral mesmo, vocês não têm noção do que passa na cabeça da gente. Eu estava a ponto de explodir".