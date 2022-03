Whindersson Nunes faz aparição surpresa em show stand-up em Fortaleza; assista

O humorista piauiense Whindersson Nunes fez uma aparição surpresa em show stand-up, em Fortaleza. No sábado (5), ele foi chamado no palco de uma casa de show, localizada na Praia de Iracema, pelo cearense Aluísio Junior.

Ao ser convocado ao palco da apresentação stand-up, o público bateu palmas, mas poucos acreditaram. Ao chegar no centro dos holofotes, todos vibraram com a participação do nordestino.

Aparição surpresa de Whindersson

Whindersson publicou vídeo no Instagram e escreveu: “Só acredito vendo!” O povo vendo: não acredito!".

O humorista cearense Aluísio Junior aproveitou o momento e agradeceu a presença do humorista no Instagram. "E hoje foi Um dia especial. Recebi no meu show a presença de um cara que a gente aprendeu assistir, a respeitar e assim inspirar. Que Deus continue abençoando a sua vida".

Shows em Fortaleza

O humorista Whindersson Nunes vai realizar 11 apresentações em Fortaleza no mês de abril, em Fortaleza. No Instagram, ele comemorou o início das vendas de ingressos.

"Oito mil ingressos vendidos em 24h",um postou o piauiense em rede social.