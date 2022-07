Wanessa Camargo e Dado Dolabella viram alvo de comentários da ex-mulher de Luciano

A ex-mulher do cantor Luciano Camargo, tio de Wanessa, comemorou o primeiro registro público feito da cantora e do ator Dado Dolabella. Recentemente, o casal assumiu o relacionamento após a separação entre Wanessa e o empresário Marcus Buaiz.

Cleo Loyola, mãe de um dos filhos de Luciano, publicou vídeo no Instagram falando sobre as imagens. Segundo ela, Wanessa teria ido atrás de Dado em Alto Paraíso, no Goiás, para iniciar o romance mais uma vez.

"Agora Wanessa apareceu com Dado Dolabella, de muletas e tudo. Finalmente, eu sempre falei, fui a primeira a dizer que ela estava aqui em Alto Paraíso atrás dele. Que ela veio de São Paulo atrás dele aqui em Goiânia, ele nunca foi lá atrás dela", disse.

Além disso, em tom de ironia, a mulher falou sobre a divulgação do novo relacionamento. "A verdade sempre aparece, né? Agora vai desmentir?", completou aos risos.

Hipótese de traição

Cleo ainda opinou que Wanessa teria traído Marcus Buaiz, com quem era casada e tem dois filhos. "Viva o amor, ou viva a traição, né? Filha de Peixe, peixinho é... Não precisava realmente trair o Marcus da maneira que você fez", continuou.

Legenda: Wanessa e Dado já estariam planejando um filho juntos Foto: reprodução/Instagram

As imagens do encontro entre Dado e Wanessa surgiram ainda na quarta-feira (13), divulgadas pela colunista Fabíola Reipert. Nelas, os dois desembarcam de um veículo e entram em um estabelecimento.

O flagra, afirmou a colunista, teria sido feito na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás, onde Dado vive desde o ano passado. Segundo fontes próximas, o relacionamento está sério e os dois já pensam em ter filhos juntos.