Vladimir Brichta fala sobre boa relação com ex de Adriana Esteves, Marco Ricca: 'amo'

Vladimir Brichta, de 47 anos, comentou sobre a boa relação que mantém com Marco Ricca, ex-marido de sua atual esposa, Adriana Esteves, durante conversa no "Papo de Segunda" desta semana.

O ator falou sobre como construiu um elo com Felipe Ricca, de 23 anos, fruto do casamento de uma década entre Adriana e Marco: "Eu pensei 'cara, eu preciso educá-lo, na medida que estou educando os outros. Não posso negligenciá-lo".

"E aí ele me perguntava coisas que eu dizia pra ele perguntar ao pai ou à mãe, quando tivesse com eles. Estabeleci uma linha imaginária que eu não ultrapassava. Respeitei demais, ajudei na educação", destacou Vladimir.

O atual marido de Adriana continuou: "E eu acho que deu certo, que o Marco, com quem tenho uma relação maravilhosa, um dia falou: 'Preciso te dizer uma coisa: 'Eu te amo'". Fiquei surpreso, e ele completou: "Não tenho como não te amar, porque meu filho te ama. Marco, eu também te amo".

Na conversa, Vladimir ainda comentou sobre ciúmes dos filhos. "Fui enteado e padrasto, mas nunca passei pela experiência de um filho meu ter um padrasto. E eu não faço a menor ideia de como seria isso. Em geral me dou bem com as situações, mas esse lugar, tenho a sensação de que me doeria de uma forma que eu nunca experimentei", desabafou.

Mesma profissão

Vladimir conheceu Adriana quando os dois atores trabalharam juntos na novela Coração de Estudante, em 2002. Quatro anos depois eles assumiram o romance, que deu à luz Vicente, hoje com 17 anos. O ator também é pai de Agnes Brichta, de 26 anos.

No "Papo de Segunda", Vladimir falou também sobre a competitividade do meio artístico em que o casal se encontra. "Pode ser ruim, um ambiente de muita competição. Nossas histórias são, de certa forma, equilibradas: temos reconhecimento, ofertas de trabalho muito parecidas, rendimento. (Mas) se um de nós estivesse bombando e o outro em casa sem fazer nada, ia doer demais", concluiu o ator, que estrelará o remake de Renascer em 2024.