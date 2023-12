'Clima' entre Cauã Reymond e Sabrina Sato no Men of the Year acende rumores de romance

Sabrina Sato e Cauã Reymond agitaram a internet na noite dessa terça-feira (5), ao serem os comandantes da premiação "Men of the Year", em São Paulo. Os dois estão solteiros, e protagonizaram um momento de sedução no palco do evento.

Veja também

Ao som de Péricles, Sabrina e Cauã trocaram olhares que quase terminaram em um selinho, mas ficou apenas na imaginação das pessoas, pois não rolou o beijo.

Ambos os artistas passaram por fins de longos relacionamentos nesse ano. Cauã com Mariana Goldfard, e Sabrina com Duda Nagle. Recentemente, a vida amorosa da apresentadora foi pauta nas redes sociais, por um suposto romance entre ela e o seu ex-namorado, João Vicente de Castro.

No momento,Sato disse que quer curtir a fase solteira e "pegar os nerds". Ela e João Vicente irão comandar juntos o reality, "Let Love", da Globoplay.

Quanto à fase solteira de Cauã Reymond, o ator prefere não expor. No entanto, sua ex-esposa, Mariana Goldfard, desabafou nas redes sociais sobre relações abusivas. Apesar de não citar o nome do galã, ela também não isentou o artista.