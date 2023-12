Cinebiografia de Amy Winehouse ganha data de estreia; foto mostra Marisa Abela caracterizada

A história da cantora Amy Winehouse, que morreu na flor da idade e no auge da carreira, aos 27 anos, ganhou mais uma imagem e uma previsão de estreia em alguns países europeus. A nova foto de “Back To Black”, título original do filme, mostra a atriz Marisa Abela (de "Rogue Agent") totalmente transformada no papel de Amy Winehouse e foi divulgada pela produtora Studiocanal.

O nome da produção é uma referência ao álbum que a artista lançou em 2006 com hits como “Rehab”, “You Know I’m No Good” e a faixa título.

De acordo com o site Deadline dessa terça-feira (5), a cinebiografia deve estrear em 12 de abril do ano que vem, no Reino Unido e na Polônia. Depois, Alemanha, Holanda e Austrália vão exibir o filme em 18 de abril. Por fim, França e Nova Zelândia estreiam o longa na semana seguinte. Ainda não há data de lançamento nos Estados Unidos e em outros países.

Sobre o filme

Legenda: Marisa Abela apareceu pela primeira vez caracterizada como Amy Winehouse Foto: Reprodução/Instagram

Marisa Abela será a cantora para “ver o que Amy viu, para sentir o que ela sentiu”, conforme a sinopse oficial divulgada. Além de Abela, o elenco também tem Jack O’Connell, Eddie Marsan e Lesley Manville, esta última indicada ao Oscar 2018 de Melhor Atriz Coadjuvante com a interpretação em “Trama Fantasma”. A direção é de Sam Taylor-Johnson, cineasta e fotógrafa inglesa.

O filme deve focar no início da carreira de Amy na Camden High Street, em Londres, nos anos 90, e trazer cenas da fama e da redenção global. Além disso, “Back To Black” deve incluir sucessos de sua carreira, já que conta com apoio dos grupos Universal Music Group, Sony Music Publishing e The Amy Winehouse Estate.

Amy Winehouse morreu aos 27 anos, em julho de 2011. Em 2021, o lançamento do documentário “Reclaiming Amy”, narrado pela mãe da cantora, mostrou sua vida em meio à fama e a luta contra a dependência ao álcool e outras drogas.