Vini Buttel é expulso de prova surpresa de 'A Fazenda 14' após revelar informações externas

O retorno dos ex-participantes de "A Fazenda 14" deu o que falar na sede neste sábado (10). Os eliminados da edição retornaram para ajudar os cinco peões remanescentes em uma prova especial. Vini Buttel acabou sendo expulso da dinâmica após revelar muitas informações externas para Bia Miranda, que ainda está confinada.

A Record TV não falou sobre o momento e a prova não foi transmitida aos assinantes, mas a coluna Em Off, da colunista Fábia Oliveira, apurou que o influenciador teria falado sobre o namorado de Bia.

Nas redes sociais, fãs do reality especularam que ele havia dito para a peoa que a campeã do programa, por conta da popularidade, será Bárbara Borges.

No entanto, o perfil oficial do ex-peão no Twitter desmentiu: "Não procede as exclusivas de que Vini falou da Babi ser campeã do programa. Isso é mentira!!!".

Informação externa

Quando Bia, Babi, Iran e Pelé retornaram da prova, Bia compartilhou com os colegas de confinamento o que Vini contou para ela.

"O Vini falou que ele tá em São Paulo na casa da Pétala, que a mãe dela deu o celular pra ele. Alguém perguntou pra ele se ele tinha me traído, ele falou que não.. Se comporta aí, seja educado. Meu negócio era o Gabriel, agora eu já tranquilizei. Todo mundo tá do mesmo jeito, família tá unida", comentou.

O grupo repercutiu a expulsão de Vini da dinâmica. "Deu merda", disparou Iran. Bia especulou: "O Vini falou: 'O Gabriel tá aqui em São Paulo na casa da Pétala'. Acho que foi isso".