Ludmilla interrompe show após ser agredida: 'se ele não sair da festa, não volto pra cantar'

Ludimilla interrompeu seu show no Ginga Rio, na cidade do Rio de Janeiro, após um rapaz da palteia ter arremessado pedras de gelo na cantora enquanto ela se apresentava. O show faz parte da turnê do álbum 'Numanice'.

Diante da situação, ela interrompeu a música e confrontou o homem. "Vai tacar pedra de gelo na sua mãe. Eu estou trabalhando" indagou, enquanto o público a aplaudia.

Claramente irritada com a atitude do rapaz, ela pontuou que sairia e só retomaria o show quando o rapaz fosse retirado. "Se ele não sair daqui agora, eu vou sair do palco", "rala, rala, rala... Enquanto ele não sair da festa, eu não volto para cantar". O vídeo que viralizou nas redes sociais contou com total apoio de seus fãs.

A cantora, horas depois do ocorrido, respondeu um post que falava sobre o ocorrido. Na resposta dizia: "Eu falei que eu vim de Caxias e jamais iria aceitar um marmanjo tacar gelo no meu palco e ficar por isso mesmo".