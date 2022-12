Adriano Imperador revela que ainda está casado com Micaela Mesquita: 'brigar é normal'

Após anunciar fim de casamento no começo deste mês, o ex-jogador Adriano Imperador revelou que o caso não passou de uma briga com a cabeleireira carioca Micaela Mesquita. Nesta sexta-feira (9), ele postou uma foto ao lado da esposa, detalhando que seguiam casados.

“Gente, ainda estamos casados. Hoje faz um mês. Brigar é coisa de casal, isso é normal”, escreveu na legenda do story do Instagram, que posteriormente foi compartilhada por Micaela. Os dois também voltaram a se seguir nas redes sociais.

Entre idas e vindas, Micaela namora o ex-jogador desde 2015. No dia 9 de novembro, o casal assinou os papéis do casamento civil, mas 24 dias depois — no começo de dezembro — surgiu o anúncio da separação deles. O motivo teria sido uma “grande discussão”.

'Separação' após briga

Na época, o jornal Extra detalhou que o ex-jogador brigou com Micaela por ter ido a um jogo do Brasil contra a Suíça, na Copa do Mundo, e só voltar dois dias depois. A carioca não teria gostado, nem aceitado o pedido de desculpas de Adriano.

“Tá doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento, vamos viver!", ela chegou a escrever nas redes sociais, depois de apagar as fotos que tinha com ele.

O casal tinha planos de fazer uma festa para celebrar a união em dezembro.