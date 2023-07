Viih Tube diz que foi criticada por não escolher fazer lipo pós-parto

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube contou em seu Instagram, nesta quinta-feira (13), que recebeu críticas na internet por decidir se exercitar e se alimentar de forma mais saudável, ao invés de fazer uma lipoaspiração após o nascimento da primeira filha.

“Vocês acreditam que teve gente me 'cancelando' porque eu não escolhi fazer lipo. Se a gente faz lipo pós-parto, cancelam. Se a gente não faz lipo pós-parto, cancelam também”, desabafou ela nos stories.

ViihTube Influenciadora “A lipo não vai trazer minha saúde. Treinar, deixar o músculo forte é muito importante. Eu estava totalmente parada por três meses, estava fazendo só pilates na gravidez e um pouco de aeróbica. Faz bem para a saúde”.

Buscando alimentação saudável

Viih ainda reforçou que quer ter o hábito de se alimentar de forma saudável. “Eu quero me surpreender, quero ficar orgulhosa de mim. E a lipo não vai me deixar orgulhosa”.

Viih deu à luz a primeira filha, Lua, em abril, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliézer. Desde a gestação, ela vem trazendo relatos reais sobre a maternidade. No pós-parto, também tem compartilhado com os seguidores do Instagram as mudanças do seu corpo.