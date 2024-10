Vera Viel recebe alta após retirar tumor na coxa esquerda

A apresentadora e influenciadora Vera Viel recebeu alta, nesta quarta-fera (16), após passar por uma cirurgia para retirar um tumor na coxa esquerda. A informação é da Quem.

A esposa de Rodrigo Faro estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde que foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno. Agora, ela seguirá com o tratamento em casa.

A cirurgia de Vera aconteceu na sexta-feira (11), véspera do seu aniversário de 49 anos. Ela ganhou, inclusive, uma festa surpresa organizada pelo marido no hospital, com a presença das três filhas do casal, Clara, Maria e Helena.

Desde que descobriu o tumor, Vera e Rodrigo tem mantido os fãs atualizados sobre o caso nas redes sociais.